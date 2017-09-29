«دائرة الثقافة والسياحة».. إبداع إماراتي وسقف عالمي

أبوظبي (الاتحاد)

بالإضافة إلى كونه منصة ثقافية تعنى بالكتاب وكاتبه، يقدم معرض العين للكتاب، الذي يقام حالياً في مركز العين للمؤتمرات بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وجبة جمالية يمكن أن يلاحظها زائر المعرض بشكل عام، وجناح الدائرة على وجه الخصوص. ففيه يجد الزائر أحدث الإصدارات والأفكار في أجواء تراثية تصنع أفقاً جمالياً للمعرض.

وتلقى إصدارات دائرة الثقافة والسياحة احتفاء واسعاً من جمهور المعرض والمشاركين في فعالياته وأنشطته، حيث تلعب أجنحتها وأنشطتها وفعالياتها دوراً بارزاً في تحقيق التقارب بين المثقفين والجمهور، فهي تفتح باب التواصل والتعاون مع النخب الثقافية والفكرية وصناع الكتاب المحليين من جانب، ومن جانب آخر تطلع جمهور المعرض على أحدث إصداراتها وإصدارات المشاركين والمبادرات التي تدعمها وتساندها.

وتقدم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي خصماً بواقع 60 بالمئة للجمهور على أسعار إصداراتها في معرض العين للكتاب في دورته التاسعة المقامة حالياً في مركز العين للمؤتمرات، وبواقع 70% لطلبة المدارس والجامعات، وفق ما جاء في بيان صحفي صدر أمس.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: حقق المعرض نمواً ملموساً على صعيد مشاركة دور النشر المحلية، ففي كل عام يزداد عدد المشاركين مع اهتمام ملحوظ بنوعية الكتب المعروضة وجودة صناعتها، خاصة مؤلفات الكُتاب الإماراتيين الذين أصبحوا أكثر احترافية مع تزايد الدعم الرسمي لإنتاجهم»، مضيفاً أن المعرض «بمثابة منصة للكُتاب الإماراتيين للقاء والتحاور مع قرائهم في مبادرة لإغناء المشهد الثقافي بالمزيد من الملتقيات الحوارية، وهذا ما لمسناه من خلال الإقبال على الندوات الثقافية والحوارية والفعاليات الثقافية، فالحضور هم كتاب وأدباء من مختلف الجنسيات أتوا لمشاركة الكاتب الإماراتي هذا الاحتفاء بالكتاب والإنجاز الأدبي، بالإضافة إلى مشاركة الدوائر الحكومية بكثافة، فضلاً عن مؤسسات ودور نشر القطاع الخاص، كما يأتي الخصم الذي تقدمه الدائرة تشجيعاً للطلبة على القراءة وللاطلاع على كل إصدارات دار الكتب ومشروع «كلمة» للترجمة، استكمالاً لمبادراتها في عام الخير».