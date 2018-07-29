معرض421 يُعلن برنامجه للموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض421، المركز الفني والإبداعي في أبوظبي، تفاصيل فعاليات موسمه القادم الذي يبدأ في شهر سبتمبر القادم، حيث سيحظى الزوار بفرصة اختبار برنامجٍ حافل بالمعارض الخاصة بالفنانين الناشئين والمخضرمين ومشاهدة عروض الأفلام الحصرية، وحضور جلسات الحوار والنقاش وتنمية مواهبهم الإبداعية عبر سلسلةٍ من ورش العمل التفاعلية والمفيدة.

وبهذه المناسبة، قال فيصل الحسن، مدير معرض421: «يسرنا أن نعلن تفاصيل برنامج فعالياتنا القادم الذي يضم مجموعةً متنوعة من المعارض وورش العمل والأنشطة الفنية».

يبدأ معرض421 موسمه الجديد بافتتاح النسخة الثالثة من معرض المجتمع والنقد الفني الذي يعرض عمل الفنانين الموهوبين من الدفعة الخامسة لمنحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين 2017/‏‏2018، ويأتي تتويجاً لمشوار أولئك الفنانين على عام طوال برنامج المنحة التي تشكل مبادرة تعليمية فريدة تقدمها مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان بالتعاون مع كلية رود أيلاند للتصميم، وتوفر تعليماً مباشراً في أبوظبي وزيارة متبادلة إلى الولايات المتحدة الأميركية والتدريب وجلسات النقاش عبر الإنترنت، وإمكانية الوصول إلى مرافق الاستوديو على مدار الساعة.

ويساعد برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين خريجي المنحة على تطوير مهاراتهم الفنية واكتساب فهم أعمق لأعمالهم ومعرفة مدى تأثيرها، وتنمية قدراتهم في التعبير عن آرائهم. وسيقدم الفنانون المشاركون أعمالهم في معرض421 لإتاحة فرصة مشاركة إبداعهم مع أطياف المجتمع، الأمر الذي يُشكل منعطفاً حاسماً في مشوارهم للتعليم المستمر. ويفتح معرض المجتمع والنقد الفني: منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين 2017/‏‏2018 – الدفعة 5 أبوابه أمام الجمهور يوم 8 سبتمبر ويستمر حتى 18 نوفمبر 2018.

ويعود «فن أبوظبي» إلى معرض421 مقدماً سلسلةً من المعارض الفنية التجارية توفر للزوار أعمالاً فنية لاقتناء ما يروق لهم منها. وثالث المعارض هذا العام هو معرض صالة العرض «كوادرو فاين آرت جاليري» الذي يقدم أعمال الفنان والمصور الفوتوغرافي اللبناني كميل زكريا.

وسيقدم المعرض الرابع من المعارض التجارية التي ينظمها «فن أبوظبي» أعمال فناني صالة العرض حافظ جاليري الذي تأسس في عام 2016 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دعم الهوية المرئية السعودية المميزة، ومساعدة الفنانين المحليين على إبراز أعمالهم على الصعيد العالمي. ويقدم المعرض مجموعةً من أعمال الفنانين السعوديين الموهوبين ضمن أروقة معرض421 من 10 أكتوبر حتى 3 نوفمبر. يضم معرض أفضل مائة ملصق عربي الأعمال الفائزة في المسابقة الفنية «أفضل مائة ملصق عربي»، والتي تقام كل سنتين لتحتفي بأعمال مصممي الجرافيك الموهوبين من جميع أنحاء العالم العربي. وكل سنتين، يشرف فريقٌ من الخبراء على اختيار الأعمال الفنية ليتم تكريمها بضمها إلى المعرض المتجول الذي يزور عدداً من البلدان. وينطلق ضمن أروقة معرض421 للسنة الثانية في إطار جولته التي تبدأ في 6 نوفمبر 2018 وتستمر حتى 20 يناير 2019.

إلى جانب سلسلةٍ من المعارض البارزة، يوفر معرض421 لزواره مجموعةً متنوعة من ورش العمل والفرص التعليمية الملهمة. كما يُرحب بانضمام المشاركين من جميع الخلفيات، بدءاً من المبتدئين ووصولاً إلى الممارسين المتقدمين. وحرص معرض421 على تخصيص كل جلسة لمساعدة الحضور على تطوير مهاراتهم الإبداعية من خلال الجمع بين التجربة النظرية والعملية، بهدف تعزيز التقدير العميق للفن والثقافة في نفوسهم. ويشرف على ورش عمل برنامج سبتمبر الخريجون الحاليون والسابقون من منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين، وتشمل مجموعةً متنوعة من الفنون.