«سي 919» الصينية تكمل رحلتها التجريبية الثانية

الصين (رويترز)

قالت شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك): «إن طائرتها للركاب سي919 المصنعة محلياً أكملت ثاني رحلاتها التجريبية أمس الخميس»، لكن لا تزال هناك تساؤلات بشأن المدة الزمنية والفترة بين الرحلتين التجريبيتين، والتي تقارب خمسة أشهر.

والطائرة ذات الممر الواحد، والتي ستنافس طائرتي بوينج 737 وأيرباص إيه320، هي رمز لطموح الصين في دخول سوق الطائرات الدولية، والذي يقدر حجمها على مدى العشرين عاماً المقبلة بنحو تريليوني دولار. وانطلقت الطائرة في رحلتها التجريبية الأولى في الخامس من مايو بعد تأجيل مرات عدة.

وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»: «عادت الطائرة بسلاسة». وذكرت الشركة أن الطائرة حلقت على ارتفاع وصل إلى عشرة آلاف قدم بعد الإقلاع من مطار بودونغ في شنغهاي الساعة 7.22 صباحاً بالتوقيت المحلي (2322 بتوقيت جرينتش). وقالت الشركة: «إن الطائرة هبطت الساعة 10.08 صباحاً بعد رحلة استغرقت 166 دقيقة». وبلغت المدة الزمنية للرحلة الأولى 80 دقيقة.

وكتب برادلي بيريت، وهو مراقب للشأن الصيني وصحفي في شبكة (إيفيشين ويك)، في مقال الأربعاء: «الفترة بين الرحلتين التجريبيتين للطائرة سي919 كبيرة للغاية».

وأضاف: «الخلاصة هي أن كوماك لم تكن في حقيقة الأمر مستعدة لاختبار الطائرة في مايو.. الاعتقاد الشائع هو أن سي919 أقلعت في وقت مبكر لأسباب سياسية بحتة على الرغم من أنه لا توجد مؤشرات على أن القيام بذلك كان يفتقر للأمان».