«سترة ذكية» لتشخيص الالتهاب الرئوي

كمبالا (أ ف ب)

اخترع فريق من المهندسين الأوغنديين «سترة ذكية» قادرة على تشخيص الإصابة بالالتهاب الرئوي أسرع من الأطباء، ما يسمح بمكافحة هذا المرض الذي يحصد أكبر عدد من الضحايا في العالم.

وطرأت الفكرة على اوليفيا كوبورونغو (26 عاماً)، والتي عرضت مفهومها على زميلها براين تورياباغيه (24 عاماً)، وهو مهندس اتصالات.

وقد تعاونا مع فريق من الأطباء لتصميم ما سموه (أمل الأم)، وهو جهاز يستخدمه الأطفال الصغار مؤلف من «سترة ذكية» طبية، وتطبيق عبر هاتف نقال يقوم بالتشخيص.

وهذا الجهاز سهل الاستعمال، فما على الطفل إلا أن يرتدي السترة التي تسمح مجساتها بقياس بعض المؤشرات مثل الصوت الصادر عن الرئتين والحرارة ووتيرة التنفس. ويوضح براين «هذه المعلومات ترسل إلى التطبيق النقال الذي يقارنها مع البيانات المعروفة لتقدير خطورة المرض».

ويحصد الالتهاب الرئوي، وهو مرض تنفسي، نحو 24 ألف طفل أوغندي دون سن الخامسة سنوياً.

وهذه السترة يمكنها أن تشخص الإصابة بالتهاب رئوي أسرع بثلاث مرات من الطبيب، على ما جاء في الدراسة.