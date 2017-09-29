المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تقفز لأعلى مستوياتها

بروكسل (رويترز)

أظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تحسنت أكثر من المتوقع في سبتمبر ووصلت مستويات لم تشهدها منذ يوليو عام 2007، مع زيادة التفاؤل في جميع القطاعات ماعدا الخدمات المالية.

وأظهر المسح أن مؤشر المعنويات في الدول التسع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو ارتفع إلى 113.0 في سبتمبر من 111.9 في أغسطس آب. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعه إلى 112.0.

وتحسنت المعنويات كثيراً في قطاع الصناعة إلى 6.6 في الشهر الجاري من 5.0 في أغسطس، بينما زاد التفاؤل في قطاع الخدمات الذي يساهم بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 15.3 من 15.1.

وازداد المستهلكون تفاؤلاً أيضاً، حيث زاد مؤشر ثقة المستهلكين إلى -1.2 من -1.5 وهو ما يزيد على متوسط الأجل الطويل عند -12.5.

وزادت المعنويات في قطاع تجارة التجزئة إلى 3.0 من 1.6.

وأظهرت البيانات أن المعنويات لم تتدهور إلا في قطاع الخدمات المالية ليصل المؤشر إلى 18.8 من 25.6 في أغسطس.