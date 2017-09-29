فرنسا وألمانيا يستكملان التحالف الاستراتيجي لتأسيس دولة أوروبية سيادية

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون، أكد التوجه نحو إعادة بناء دولة أوروبية مركزية سيادية وموحدة في القرار والاقتصاد والتسليح والميزانية ورسم خريطة طريق واضحة نحو تأسيس نموذج الولايات المتحدة الأوروبية.

ولفت التقرير إلى أن دراسة للشركة أشارت في وقت سابق بعد فوز الرئيس الفرنسي بأنه سيكون هناك تحالف استراتيجي بينه وبين ميركيل للاتجاه نحو أوروبا قوية حيث لا يوجد بديل عن ذلك من أجل تخليص منطقة اليورو من الضعف الذي تعانيه جراء عدم وجود مركزية وقرار موحد بما أدى إلى تزعزع دول الاتحاد الأوروبي وضعف مواجهتها للمتغيرات العالمية.

وقال التقرير إن الرئيس الفرنسي الذي سيقود هذه المرحلة خاصة بعد نتائج الانتخابات الألمانية حيث لن تسمح للمستشارة الألمانية الحصول على ائتلاف قوي كما في السابق ولكن هذا لن يوقف تحالفها مع الرئيس الفرنسي وتحقيق هدف التحالف فيما بينهما للمشروع الأوروبي الجديد ولكن كما تبين بأن الرئيس الفرنسي بعد خطابه الشهير حول مستقبل أوروبا بأنه اللاعب الرئيسي بهذا الخصوص.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل هذا الواقع سيكون هناك استكمال لما تخطط له كل من ألمانيا وفرنسا لإعادة بناء دولة أوروبية قوية سيادية للنهوض من الواقع الحالي ومواجهة المتغيرات العالمية الأمر الذي سيدعم العملة الموحدة اليورو من جديد ويعيد استكمال مساره الإيجابي الذي بدء به من مارس 2017.

وخلص التقرير إلى أن هذا التحول سيساهم في النهوض بكافة القطاعات الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعات الأوروبية وإقبال المستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستثمار في السندات الأوروبية وكبرى المشاريع الحيوية لتكون أوروبا الجديدة وجهة استراتيجية وملاذاً اقتصادياً عالمياً.