«دانة» تناقش سير المشاريع والإنتاج والقضايا الخارجية

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة شركة «دانة غاز»، في اجتماعه الأربعاء الماضي سير المشاريع والإنتاج في دولة الإمارات وإقليم كردستان ومصر، وعدد من القضايا الخارجية.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي للأواق المالية، أن المجلس اطلع على الترتيبات المتخذة حول جلسة المحكمة المقرر عقدها الأسبوع القادم بخصوص التحكيم مع الشركة الإيرانية والوطنية للنفط حول طلب التعويضات عن عدم تسليم الغاز خلال الفترة من 2015-2012.

وفي وقت سابق، قال باتريك ألمان، الرئيس التنفيذي للشركة: إن «دانة» تنوي مقاضاة شركة النفط الوطنية الإيرانية أمام المحاكم الدولية للحصول على تعويض بعد إخلالها ببعض الالتزامات في إطار التعاقدات المبرمة بينهما.

وكانت شركة البترول الوطنية الإيرانية وقعت في عام 2001 مع نفط الهلال التابعة لدانة غاز اتفاقاً لمدة 25 عاماً، تورد إيران بموجبه الغاز للإمارات مع ربط السعر بالنفط.

وقالت «دانة غاز» في أبريل 2016، إنها لا تزال في مفاوضات مع إيران لتسوية النزاع حول واردات الغاز الطبيعي للإمارات. وفقا لبيان الشركة، ناقش مجلس الإدارة أمس أيضا خطة العمل لعام 2018، وتقرير أخر عن تداول أسهم الشركة وأدائها في السوق خلال الفترة الماضية.

وجه مجلس إدارة شركة «دانة غاز» خلال اجتماعه باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية مصالح الشركة من إجراءات الدعاوى الخاصة بالصكوك في الشارقة ولندن. وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية، قرر خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إيقاف التداول مؤقتاً على أسهم الشركة، وذلك بسبب عدم إفصاحها عن معلومات جوهرية.

وجاء الإيقاف بعد أن قالت مصادر صحفية، إن ممثلي شركة دانة غاز لم يحضروا جلسة قضية الصكوك، والتي عقدت مؤخراً بالمحكمة العليا في لندن، وفي المقابل عرض ممثلون قانونيون لشركة بلاك روك حججهم حول صلاحية الصكوك وقابلية تنفيذها أمام المحكمة. وطالب الدائنون خلال الجلسة بضمان سداد مستحقاتهم من الصكوك التي تعتبرها شركة «دانة» غير قانونية.

وربما يكون لنتائج القضية تداعيات كبيرة على مصدري الصكوك والمستثمرين في أرجاء العالم، حيث ستشكل سابقة لمصدرين آخرين في رفض الالتزام بسداد استحقاقات صكوكهم، نظراً لتغييرات في تفسير مشروعية أدوات الدين من الناحية الدينية.