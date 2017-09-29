مليونا دولار من «دبي العالمية» لمشاريع تحسين المياه في «أرض الصومال»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية أمس تخصيص مليوني دولار أميركي للمساعدة في توفير المياه وتحسين الرعاية الصحية في بربرة على الساحل الشمالي الغربي لجمهورية أرض الصومال، وذلك بموجب اتفاق تم إبرامه مع حكومة أرض الصومال.

وتشكل هذه الخطوة جزءاً من التزام «موانئ دبي العالمية» تجاه المجتمع الإنساني من خلال الاهتمام بالبنى التحتية للمجتمعات والاستثمار فيها لضمان، ليس فقط نموها الاقتصادي، بل أيضاً رخائها واستدامتها، والعمل مع المؤسسات المجتمعية في تحديد القضايا ذات الأولوية. وكون أرض الصومال، حيث تتولى موانئ دبي العالمية منذ مارس هذا العام إدارة ميناء «بربرة» بموجب عقد امتياز لمدة 30 عاماً، تعاني من نقص في المياه والخدمات الصحية، فقد ارتأت المجموعة المساهمة في تخفيف معاناة الشعب وتأمين المياه والرعاية الصحية.

وستقوم موانئ دبي العالمية بحفر أربع آبار مياه في بربرة، إلى جانب ثلاث آبار خارج منطقة ولاية الساحل التي تأثرت بموجة جفاف مدمرة امتدت لعامين. وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن شخصاً واحداً فقط من بين كل ثلاثة أشخاص في جمهورية أرض الصومال يحصل على مياه شرب نظيفة.

وسيتم إنفاق جزء من مبلغ المليوني دولار أميركي الذي خصصته المجموعة، للمساعدة في تمويل أعمال تحسين مستشفى بربرة العام ومستشفى الصحة العقلية في المنطقة لضمان توفير عناية صحية أفضل وتقليل حاجة السكان المحليين للسفر بغية الحصول على المساعدة الطبية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «تنسجم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مع التزامنا بالعمل بطريقة مستدامة ومسؤولة، خاصة في ضوء تصميمنا على تقليل الآثار البيئية السلبية إلى أدنى حد ممكن، وبناء مجتمعات حيوية وآمنة ومرنة. ويأتي دعمنا لبربرة في إطار سعينا لتطوير المناطق التي نعمل فيها. وإننا على يقين بأنه سيكون لمساهماتنا أثر إيجابي على المجتمع، ونتطلع قدماً إلى مواصلة العمل مع السلطات في جمهورية أرض الصومال والسكان المحليين في بربرة لتحسين جودة حياة الأفراد من خلال بنى تحتية رئيسية ومشاريع مستدامة كهذه».

ونوه بن سليم بحرص موانئ دبي العالمية على مراعاة الاستدامة في جميع أعمالها في إطار برنامجها العالمي للاستدامة «عالمنا، مستقبلنا» ما دفعها في يناير الفائت إلى الانضمام إلى فرق الطوارئ اللوجستية التابعة للأمم المتحدة، للمساعدة بالتعاون مع عدد من شركات الخدمات اللوجستية العالمية، في سرعة الاستجابة للكوارث الإنسانية وإرسال إمدادات الإغاثة الأساسية إلى المناطق المتضررة بفاعلية عالية ووقت قياسي.