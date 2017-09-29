مليونا دولار من «دبي العالمية» لمشاريع تحسين المياه في «أرض الصومال»

دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية أمس تخصيص مليوني دولار أميركي للمساعدة في توفير المياه وتحسين الرعاية الصحية في بربرة على الساحل الشمالي الغربي لجمهورية أرض الصومال، وذلك بموجب اتفاق تم إبرامه مع حكومة أرض الصومال.
وتشكل هذه الخطوة جزءاً من التزام «موانئ دبي العالمية» تجاه المجتمع الإنساني من خلال الاهتمام بالبنى التحتية للمجتمعات والاستثمار فيها لضمان، ليس فقط نموها الاقتصادي، بل أيضاً رخائها واستدامتها، والعمل مع المؤسسات المجتمعية في تحديد القضايا ذات الأولوية. وكون أرض الصومال، حيث تتولى موانئ دبي العالمية منذ مارس هذا العام إدارة ميناء «بربرة» بموجب عقد امتياز لمدة 30 عاماً، تعاني من نقص في المياه والخدمات الصحية، فقد ارتأت المجموعة المساهمة في تخفيف معاناة الشعب وتأمين المياه والرعاية الصحية.
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وسيتم إنفاق جزء من مبلغ المليوني دولار أميركي الذي خصصته المجموعة، للمساعدة في تمويل أعمال تحسين مستشفى بربرة العام ومستشفى الصحة العقلية في المنطقة لضمان توفير عناية صحية أفضل وتقليل حاجة السكان المحليين للسفر بغية الحصول على المساعدة الطبية.
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ونوه بن سليم بحرص موانئ دبي العالمية على مراعاة الاستدامة في جميع أعمالها في إطار برنامجها العالمي للاستدامة «عالمنا، مستقبلنا» ما دفعها في يناير الفائت إلى الانضمام إلى فرق الطوارئ اللوجستية التابعة للأمم المتحدة، للمساعدة بالتعاون مع عدد من شركات الخدمات اللوجستية العالمية، في سرعة الاستجابة للكوارث الإنسانية وإرسال إمدادات الإغاثة الأساسية إلى المناطق المتضررة بفاعلية عالية ووقت قياسي.