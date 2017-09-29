حاتم فاروق (أبوظبي)
تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسات الأسبوع، بفعل تداولات إيجابية ساهمت في ارتفاع الأسهم العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما دفعت أسهم الاستثمار والبنوك مؤشر دبي المالي للإغلاق بالمنطقة الخضراء، وسط انحسار واضح لأحجام وقيم التداولات في السوقين.
وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، بنهاية جلسة تعاملات أمس، ما يقرب من 360 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أسهم 67 شركة مدرجة، بواقع 225 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3370 صفقة.
|
وفيما يتعلق بالتعاملات الأسبوعية، أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات هذا الأسبوع على تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث هبط المؤشر العام بنحو 1.08%، عند مستوى 4397.40 نقطة، خاسراً 48.09 نقطة، عن مستوى إغلاقه خلال الأسبوع السابق.
|