حاتم فاروق (أبوظبي)

تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسات الأسبوع، بفعل تداولات إيجابية ساهمت في ارتفاع الأسهم العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما دفعت أسهم الاستثمار والبنوك مؤشر دبي المالي للإغلاق بالمنطقة الخضراء، وسط انحسار واضح لأحجام وقيم التداولات في السوقين.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، بنهاية جلسة تعاملات أمس، ما يقرب من 360 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أسهم 67 شركة مدرجة، بواقع 225 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3370 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع على تراجع يومي بلغت نسبته 0.22% ليغلق عند مستوى 4397 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 87.7 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ171.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1211 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 30 شركة مدرجة، ارتفع منها 16 سهماً، فيما تراجعت أسعار 8 أسهم، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وفيما يتعلق بالتعاملات الأسبوعية، أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات هذا الأسبوع على تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث هبط المؤشر العام بنحو 1.08%، عند مستوى 4397.40 نقطة، خاسراً 48.09 نقطة، عن مستوى إغلاقه خلال الأسبوع السابق.