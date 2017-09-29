«البنك الشعبي» مهندس السياسة النقدية للصين

حسونة الطيب (أبوظبي)

لا ينبغي الخلط بين بنك الصين، والبنك المركزي لجمهورية الصين «تايوان»، أو البنك الوطني الصيني، وبين بنك الصين الشعبي، وهو البنك المركزي لجمهورية الصين الشعبية، الذي له سلطة التحكم والتنظيم على الهيئات المالية في الصين. ويملك بنك الصين الشعبي من الأصول المالية أكثر من أي هيئة عامة منفردة، ويحل في المرتبة الثانية بعد نظام الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة، من حيث الأصول الإجمالية للبنوك المركزية.

البدايات والتأسيس

تأسس البنك في الأول من ديسمبر 1948 نتيجة لدمج هوابي بنك وبيهاي بنك وبنك المزارع تشيبي، وذلك في أعقاب فوز الحزب الشيوعي الصيني وتكوين جمهورية الصين الشعبية. اتخذ البنك في بدايته مدينة شيجياتشوانغ عاصمة إقليم خبي مقراً رئيساً له، بيد أنه انتقل بعد عام لمقره الحالي في بكين.

وتتألف إدارة البنك، من المحافظ المنتخب من رئيس الوزراء الصيني، وعدد محدد من النواب، حيث يتم تعيين المحافظ وفصله عن العمل، من قبل المجلس الوطني الشعبي أو اللجنة الدائمة. وتتبع للبنك 303 فروع بلدية، بالإضافة إلى 1809 من الفروع الموزعة على أنحاء البلاد.