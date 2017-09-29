تدشين منشأة جديدة لفحص المركبات بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)
دشنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وشركة «أو دبليو إس أوتو» أمس في سوق الحراج بالشارقة، مشروعهما الجديد المشترك «رافد لحلول المركبات»، وأعلنا عن إطلاق مركز فحص المركبات «موتور تشيك»، بهدف الارتقاء بمعايير سلامة المركبات وآلية فحصها وتعزيز مكانة السوق باعتباره الوجهة الرئيسة لتجارة السيارات في الشارقة والأكبر من نوعه على مستوى الدولة.
وحضر الافتتاح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لإدارة الأصول، ووليد الصايغ، الرئيس التنفيذي للشركة، وسيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة، وعويس زهران، المدير العام لرافد لحلول المركبات وأحمد جمعة المشرخ، مدير سوق الحراج.
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من ناحيته، قال عويس زهران، «يمثل مركز«موتور تشيك» ثمرة للشراكة الجديدة بين الشارقة لإدارة الأصول و«أو دبليو إس أوتو». وتتمثل رسالتنا في منح السائقين خدمات رفيعة المستوى وضمان سلامتهم.
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وتقدم «موتور تشيك» مجموعة واسعة من خيارات الفحص، تشمل الفحص المعتمد والذي سيمثل المعيار الجديد في سوق الحراج للسيارات، ويتضمن فحصاً شاملاً للمركبة من كافة الأبعاد بزاوية 360 درجة و140 نقطة فحص، وشهادة الفحص الشامل التي تُعتبر أداة ذات مصداقية لقياس الوضع الراهن للمركبة قبل اتخاذ قرار شرائها.