تدشين منشأة جديدة لفحص المركبات بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

دشنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وشركة «أو دبليو إس أوتو» أمس في سوق الحراج بالشارقة، مشروعهما الجديد المشترك «رافد لحلول المركبات»، وأعلنا عن إطلاق مركز فحص المركبات «موتور تشيك»، بهدف الارتقاء بمعايير سلامة المركبات وآلية فحصها وتعزيز مكانة السوق باعتباره الوجهة الرئيسة لتجارة السيارات في الشارقة والأكبر من نوعه على مستوى الدولة.

وحضر الافتتاح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لإدارة الأصول، ووليد الصايغ، الرئيس التنفيذي للشركة، وسيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة، وعويس زهران، المدير العام لرافد لحلول المركبات وأحمد جمعة المشرخ، مدير سوق الحراج.

وقال وليد الصايغ: تسعى شركة الشارقة لإدارة الأصول إلى توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المختلفة، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي في إمارة الشارقة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الوصول إلى اقتصاد متنوع الموارد، يجذب قطاعات واسعة من المستثمرين، ويواكب مسيرة النهضة المستمرة في الإمارة. وأكد الصايغ أن المشروع الجديد يلبي احتياجات التجار العاملين في قطاع السيارات، وكذلك الأفراد من مستخدمي السيارات الخاصة، ويتيح لهم الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات بجودة عالية وأسعار تنافسية، ويمثل إضافة نوعية للخدمات التي يقدمها سوق الحراج للسيارات، هذا إلى جانب مواكبة المشروع لأحدث تقنيات فحص المركبات الرامية إلى تعزيز السلامة وزيادة مستويات الأمان.

من ناحيته، قال عويس زهران، «يمثل مركز«موتور تشيك» ثمرة للشراكة الجديدة بين الشارقة لإدارة الأصول و«أو دبليو إس أوتو». وتتمثل رسالتنا في منح السائقين خدمات رفيعة المستوى وضمان سلامتهم.

وتلقى كادر خبراء فحص المركبات في«موتور تشيك» تدريبات ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية. ويحتوي المركز على كافة تجهيزات فحص المركبات بهدف إنجاز عمليات فحصها بصورة شاملة ودقيقة.

وتقدم «موتور تشيك» مجموعة واسعة من خيارات الفحص، تشمل الفحص المعتمد والذي سيمثل المعيار الجديد في سوق الحراج للسيارات، ويتضمن فحصاً شاملاً للمركبة من كافة الأبعاد بزاوية 360 درجة و140 نقطة فحص، وشهادة الفحص الشامل التي تُعتبر أداة ذات مصداقية لقياس الوضع الراهن للمركبة قبل اتخاذ قرار شرائها.