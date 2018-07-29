«لينكد إن» يضيف خاصية الرسائل الصوتية

سان فرانسيسكو (د ب ا)

قرر موقع التواصل الاجتماعي للمهنيين المتخصص في العلاقات المهنية «لينكد إن» إضافة خاصية الرسائل الصوتية نظراً لكثرة مطالبة المستخدمين بها.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خاصية الرسائل الصوتية المسجلة التي سيتم توفيرها لكل مستخدمي «لينكد إن» خلال الأسابيع المقبلة، ستكون متاحة من خلال تطبيق الموقع للأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل «آي.أو.إس» و «أندرويد». كما يمكن لمستخدمي «لينك إن» الرسائل الصوتية على هواتفهم المحمولة أو عبر موقع «لينكد إن» على الإنترنت.

ويمكن أن يصل طول الرسالة الصوتية إلى دقيقة واحدة.

وبحسب «لينكد إن»، هناك أسباب عدة لإضافة هذه الخاصية الجديدة أولها التسهيل على المستخدم، حيث تعتقد شركة «لينكد إن» أن «إرسال رسائل صوتية أسهل من كتابتها». والسبب الثاني هو الطبيعة غير المتزامنة لموقع «لينكد إن»، مقارنة بالاتصالات الهاتفية والبريد الصوتي، ما يجعل استقبال الرسائل الصوتية أسهل بالنسبة للمستخدمين. وأخيراً فإن الشركة تعتقد أنه يمكن للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بصورة أفضل باستخدام الصوت.