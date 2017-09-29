فرص تدريبية للخريجين الإماراتيين في مجموعة الإمارات

دبي (الاتحاد)
أبرمت مجموعة الإمارات شراكة مع «بي دبليو سي ميدل إيست PwC Middle East» لتوفير فرص إعارة أمام موظفيها من الخريجين المواطنين الجدد لاكتساب خبرات لدى واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية على مستوى العالم. و تم هذا العام اختيار اثنين من موظفي المجموعة للمشاركة في «برنامج وطني للخريجين»، ما يوفر لهما فرصةً فريدة للتدرب في مجالات عدة، مثل الاستشارات والتأمين والمالية وتدقيق الحسابات.
وانضم الموظفان بعد اجتيازهما الاختبارات المطلوبة أوائل سبتمبر الجاري إلى 300 خريج من منطقة الشرق الأوسط يتطلعون إلى استكمال برنامج تدريب مهني شامل لمدة 12 شهراً، والحصول على شهادة في مجالات عدة عبر مكاتب PwC في المنطقة.
|
|