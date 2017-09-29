فرص تدريبية للخريجين الإماراتيين في مجموعة الإمارات

دبي (الاتحاد)

‬أبرمت ‬مجموعة ‬الإمارات ‬شراكة ‬مع «‬بي ‬دبليو ‬سي ‬ميدل ‬إيست ‬PwC Middle East‭» ‬ لتوفير ‬فرص ‬إعارة ‬أمام ‬موظفيها ‬من ‬الخريجين ‬المواطنين ‬الجدد ‬لاكتساب ‬خبرات ‬لدى ‬واحدة ‬من ‬أكبر ‬شركات ‬الخدمات ‬المهنية ‬على ‬مستوى ‬العالم. ‬و ‬تم ‬هذا ‬العام ‬اختيار اثنين ‬من ‬موظفي ‬المجموعة ‬للمشاركة ‬في «‬برنامج ‬وطني ‬للخريجين»‬، ‬ما ‬يوفر ‬لهما ‬فرصةً ‬فريدة ‬للتدرب ‬في ‬مجالات ‬عدة، ‬مثل ‬الاستشارات ‬والتأمين ‬والمالية ‬وتدقيق ‬الحسابات.

وانضم الموظفان بعد اجتيازهما الاختبارات المطلوبة أوائل سبتمبر الجاري إلى 300 خريج من منطقة الشرق الأوسط يتطلعون إلى استكمال برنامج تدريب مهني شامل لمدة 12 شهراً، والحصول على شهادة في مجالات عدة عبر مكاتب ‏PwC‭ ‬في ‬المنطقة.

وقالت أميرة العوضي، نائب رئيس قسم توظيف وتطوير المواطنين في مجموعة الإمارات: «نحن نتطلع دائماً إلى الاستثمار في برامج ومبادرات تقدم للمواطنين الإماراتيين فرصاً تدريبية متنوعة وتطور كفاءاتهم ومهاراتهم المهنية. وتتيح لنا شراكاتنا مع شركات كبرى، مثل ‏PwC، ‬توفير ‬تجربة ‬فريدة ‬لموظفينا ‬المواطنين ‬تمكنهم ‬من ‬التواصل ‬مع ‬متخصصين ‬في ‬عدة ‬قطاعات ‬والتعلم ‬وتطوير ‬مهاراتهم. ‬وتمثل ‬الخبرات ‬التي ‬يكتسبها ‬الموظفون ‬خلال ‬الإعارة ‬كل ‬ما ‬يحتاجونه ‬للتقدم ‬ضمن ‬بيئة ‬عمل ‬سريعة ‬النمو ‬كمجموعة ‬الإمارات»‬.