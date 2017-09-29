رجال أعمال: قطاع التجزئة مستعد لتطبيق الضريبة الانتقائية

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رجال أعمال ومسؤولون بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قطاع التجزئة مستعد لتطبيق الضريبة الانتقائية، المقرر بدء تطبيقها بداية من الأحد المقبل، بنسبة 50% على المشروبات الغازية، و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.وأوضحوا أن التجار اهتموا خلال الفترة الماضية بالتواصل مع مسؤولي الهيئة الاتحادية للضرائب، والقيام بإجراءات التسجيل الضريبي، لافتين إلى أهمية ورش العمل التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخرا، بالتعاون مع الهيئة لزيادة توعية التجار بالنظام الضريبي في الدولة.

وعملت الهيئة الاتحادية للضرائب على تنفيذ حملات توعوية شاملة عبر تنظيم ورش عمل مع الشركات للتعريف بجميع الإجراءات الضريبية، وآليات التسجيل لأغراض الضريبة.

وتسعى الهيئة الاتحادية للضرائب إلى توفير نظام ضريبي مميز يمتاز بسهولة وبساطة الامتثال الضريبي لإجراءاته.

وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن التجار استعدوا لتطبيق الضريبة الانتقائية بداية من يوم الأحد، موضحاً أن أي منظومة جديدة يتم تطبيقها تشهد في البداية حالة من الترقب أو الارتباك أحياناً، في ظل عدم إلمام جميع المتعاملين بكافة التفاصيل، إلا أن ذلك سرعان ما يتم معالجته مع بدء التطبيق الفعلي.