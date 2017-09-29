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تفرض بعد غد الأحد على التبغ ومشروبات الطاقة و«الغازية»

رجال أعمال: قطاع التجزئة مستعد لتطبيق الضريبة الانتقائية
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تاريخ النشر: الجمعة 29 سبتمبر 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رجال أعمال ومسؤولون بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قطاع التجزئة مستعد لتطبيق الضريبة الانتقائية، المقرر بدء تطبيقها بداية من الأحد المقبل، بنسبة 50% على المشروبات الغازية، و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.وأوضحوا أن التجار اهتموا خلال الفترة الماضية بالتواصل مع مسؤولي الهيئة الاتحادية للضرائب، والقيام بإجراءات التسجيل الضريبي، لافتين إلى أهمية ورش العمل التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخرا، بالتعاون مع الهيئة لزيادة توعية التجار بالنظام الضريبي في الدولة.

وعملت الهيئة الاتحادية للضرائب على تنفيذ حملات توعوية شاملة عبر تنظيم ورش عمل مع الشركات للتعريف بجميع الإجراءات الضريبية، وآليات التسجيل لأغراض الضريبة.

وتسعى الهيئة الاتحادية للضرائب إلى توفير نظام ضريبي مميز يمتاز بسهولة وبساطة الامتثال الضريبي لإجراءاته.

وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن التجار استعدوا لتطبيق الضريبة الانتقائية بداية من يوم الأحد، موضحاً أن أي منظومة جديدة يتم تطبيقها تشهد في البداية حالة من الترقب أو الارتباك أحياناً، في ظل عدم إلمام جميع المتعاملين بكافة التفاصيل، إلا أن ذلك سرعان ما يتم معالجته مع بدء التطبيق الفعلي.

وأشار العوضي إلى أهمية البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية، والتي تشمل سلعاً محدودة، ولا تشكل نسبة كبيرة من حجم الاستهلاك بالسوق، حيث تهم فقط مستهلكين محددين مثل منتجات التبغ والطاقة، مؤكداً أن القطاع الخاص لن يواجه أزمات فيما يتعلق بالضريبة الانتقائية، حيث إن عدد السلع التي سيتم تطبيق هذه الضريبة عليها قليل، كما أن عدد مستوردي هذه السلع محدود. ... المزيد
     
 

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