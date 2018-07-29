«سابك» تتوقع نمواً إيجابياً في النصف الثاني

الرياض (رويترز)

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، أمس، إنها تتوقع نمواً إيجابياً في النصف الثاني من هذا العام مدعومة بزيادة في الإنتاج وتحسن توقعات الاقتصاد العالمي.

جاءت تلك التعليقات بعدما أعلنت «سابك» عن قفزة 81% في صافي ربح الربع الثاني من العام بفضل ما قالت، إنه ارتفاع أسعار البيع وقفزة في أحجام المبيعات.

وعقد يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لسابك مؤتمراً صحفياً جاء فيه أن النصف الأول من 2018 كان «إيجابيا جدا» وأن سابك تتوقع أن يكون النصف الثاني «على الوتيرة نفسها».

ويتركز اهتمام المستثمرين على «سابك» بعد نشر أخبار عن سعي شركة النفط العملاقة «أرامكو»، لشراء حصة فيها لتستحوذ ربما على 70% التي يملكها صندوق الثروة السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة. وفي وقت لاحق أكدت أرامكو الأنباء.