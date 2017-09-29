نهيان بن مبارك: العلاقات الاقتصادية مع الهند هادفة ومثمرة

فهد الأميري (دبي)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، منوهاً بأنه تم وضع خريطة طريق طموح لجعل شراكتنا الاستراتيجية هادفة ومثمرة، حيث تعتبر الهند الشريك التجاري الأول بالنسبة للإمارات، فيما تعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وتحتل الإمارات المرتبة التاسعة بين جميع الدول حول العالم من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند، وتدرك البلدان الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الانفتاح على العالم الخارجي، لا سيما على صعيد التجارة والاستثمار والثقافة، وإن أمامنا مهمة كبيرة اليوم تتمثل في استكشاف مجالات التعاون الممكنة لتطوير التجارة الثنائية بيننا».

وقال معاليه، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر «ذا إيكونوميك تايمز الاستراتيجي الهندي الإماراتي» في دبي أمس، إن دولة الإمارات تحتضن أكبر جالية هندية خارج الهند، كما تتصدر الإمارات دول العالم في الحوالات المالية إلى الهند، حيث إن نحو 25% من إجمالي الحوالات المالية إلى الهند البالغة قيمتها 62.7 مليار دولار العام الماضي، جاءت من الجالية الهندية المقيمة في الدولة.

وأضاف معاليه، أنه خلال العام الماضي، بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند 35.8 مليار دولار، فيما وصلت قيمة التجارة النفطية بين البلدين إلى 6.9 مليار دولار، وتعتبر الهند ثاني أهم سوق للصادرات النفطية وغير النفطية للإمارات، في حين تعد الإمارات ثاني أكبر سوق للمنتجات الهندية على الصعيد العالمي.

وتم خلال المؤتمر الذي عقد في فندق ويستن دبي الحبتور سيتي، الذي استمر يومين وحضره عدد من قادة الأعمال وكبار المسؤولين الحكوميين، مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك تسليط الضوء على القطاعات غير المستغلة في دولة الإمارات وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.

من جانبه، قال محمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية:«هناك مكاسب اقتصادية مباشرة تتأتى من ترسيخ مكانة البلدين كمركزين رائدين للتجارة وبوابتين رئيسيتين للأسواق الإقليمية والدولية، ويؤكد هذا الترابط الاقتصادي المهم على تشابك المصالح المشتركة الإماراتية الهندية، وهذا يدل على أن ازدهار اقتصاد أحد البلدين سيؤدي إلى ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية إلى البلد الآخر».

وأضاف:«يعتبر القطاع البحري الإماراتي من القطاعات غير المستغلة التي يمكن استهدافها بمبادرات ثنائية هندية إماراتية، وتعتمد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على قاعدة اقتصادية صلبة لاستكشاف إمكانات تعزيز التعاون في القطاعات الحالية والجديدة، وتلعب العلاقات السياسية والأمنية والروابط الثقافية دوراً محورياً في تحقيق طموحات قياداتنا للوصول إلى شراكة استراتيجية مثمرة وفعالة».

وفي تصريحات، قال نفديب سوري سفير الهند في الإمارات:«إن الهند تستهدف تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والإسكان والبتروكيماويات، وبعض مشاريع البنية التحتية مثل الموانئ والمطارات والطرق العامة والسكك الحديدية، وهذه أيضاً بعض المشاريع الرئيسة التي يستهدفها المستثمرون الإماراتيون في الهند، وإن هناك بعض الشراكات التي يتم الحديث عنها وتوقيع اتفاقيات وعقود حالياً بين شركات في دبي بخصوصها، منها شركة أبراج للاستثمار في قطاع الطاقة الهوائية في الهند، وشركة دي بي العالمية استثمرت في الموانئ في الهند، ومجموعة شرف تستثمر في الخدمات اللوجستية، ونلاحظ اهتماماً كبيراً من قبل الإمارات في قطاع الأغذية المعالجة».

وبدوره، قال عبد الله الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن المؤتمر يعتبر خطوة طيبة لتشجيع سفارة الهند للمشاركة في المعارض، خصوصاً في أبوظبي، كون هذه المعارض تسلط الضوء على الفرص المتاحة في السوق الهندي، وهي مهمة لأصحاب المشاريع الصغيرة التي تود أن تدخل الأسواق قريباً». وأضاف: «المعلومات من قبل لم تكن متوافرة لأي صاحب مشروع لمعرفة كيفية دخول السوق الهندي، وما يتعلق به من تشريعات وضرائب، وآلية إنشاء المكتب هناك، ومن يمثله، لذا جاء انعقاد هذا المؤتمر فرصة لتحقيق ذلك، علاوة على أن سوق الهند يوفر لنا طاقة بشرية، إضافة إلى التكنولوجيا، خصوصاً في مجال الطب، كونهم متفوقين فيه وينافسون الصين وجنوب أفريقيا».