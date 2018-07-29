سائقو سيارات الأجـرة في مدريد يضربون احتجاجاً على «أوبر»

مدريد (أ ف ب)

نفذ سائقو سيارات الأجرة في مدريد إضراباً السبت تضامنا مع نظرائهم في برشلونة احتجاجاً على «المنافسة غير العادلة» من شركات مثل «أوبر» و «كابيفاي».

وأكد اتحاد سائقي سيارات الأجرة في مدريد أن كل السائقين البالغ عددهم 15 ألفاً انضموا إلى الإضراب مشيراً إلى أنه سيشمل مدناً أخرى.

وقال أمين عام الاتحاد سانتياغو سيمون فيسينتيه «انضم كل السائقين بشكل عفوي وتدريجي إلى الإضراب ما أدى إلى شل هذه الخدمة في العاصمة والمطارات وحول محطات الحافلات والقطارات».

وأوضح «المشكلة الرئيسية تتمثل بمنح آلاف الرخص في مجال سيارات الأجرة ما يشكل منافسة غير عادلة».

ودعا الاتحاد السلطات إلى فرض تطبيق التشريع الذي ينص على ضرورة وجود 30 سيارة أجرة تقليدية مقابل كل «سيارة» من «أوبر» و«كابيفاي»، فيما العدد راهنا 5 سيارات عادية مقابل واحدة.

وكان سائقو سيارات الأجرة في برشلونة قطعوا الطرقات المؤدية إلى وسط المدينة الجمعة بعدما استأنفت الحكومة الإسبانية قراراً صادراً عن سلطات برشلونة يحد عدد التراخيص الممنوحة إلى شركات الأجرة على غرار «أوبر».

وشهدت برشلونة التي بدأ الإضراب فيها الأربعاء أعمال عنف . فقد رشق سائقون حجارة على سيارات أجرة تابعة لشركات مثل «أوبر». ودفع ذلك شركتي «أوبر» و «كابيفاي» إلى تعليق خدماتهما في برشلونة طالما استمر الإضراب.

ودعت السلطات إلى «الهدوء»، وإلى لقاء بين ممثلي الطرفين الأسبوع المقبل لإيجاد حل.