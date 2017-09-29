«أدنوك» تستعرض مبادرات الشراكات وفرص الاستثمار

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مبادراتها الاستراتيجية لتوسيع الشراكات، وفرص الاستثمار المتاحة.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد «أدنوك»، برئاسة عبد الله سالم الظاهري، مدير دائرة التسويق والتجارة، في الدورة الثالثة والثلاثين من مؤتمر النفط السنوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي (APPEC) الذي عقد مؤخراً في سنغافورة.

وقال الظاهري في بيان:«تلتزم أدنوك بتحقيق أفضل قيمة من منتجات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية والمكررة من خلال اعتماد أبحاث السوق واستراتيجيات التسويق التنافسية المبتكرة وتوسيع قاعدة العملاء»، مشيراً إلى عقد اجتماعات مباشرة مع عدد كبير من العملاء الحاليين والمحتملين».

ونظمت«أدنوك» حفل استقبال ضمن فعاليات مؤتمر النفط السنوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، بمشاركة أكثر من 400 من العملاء الحاليين والمستقبليين لاطلاعهم على استراتيجية«أدنوك» 2030 للنمو الذكي والتي تستهدف التحول إلى شركة ذات طابع تجاري من خلال التركيز على الاستثمار في الموارد البشرية، والارتقاء بالأداء وتعزيز مرونة الشركة، ورفع الكفاءة وتعزيز القيمة والعائد الاقتصادي.

وأُقيم المؤتمر، الذي نظمته«إس آند بي جلوبال بلاتس» بدعم سنغافورة للمشاريع الدولية واتحاد مصافي الصين النفطية المستقلة، تحت شعار»لقاء الأسواق العالمية» على مدار ثلاثة أيام.