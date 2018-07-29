كيف يجني المستثمرون الأموال عندما تتأخر الشركات في دفع فواتيرها؟

يستفيد المستثمرون من توتر قديم بين الشركات ومورديها، وهو طول الفترة الزمنية التي قد يستغرقها دفع الفواتير. وتعمل صناديق التقاعد الأميركية وشركات الأسهم الخاصة ومستثمرون آخرون على استثمار رأس المال في أعمال تمويل قصيرة الأجل تهيمن عليها البنوك الكبيرة تاريخياً، وتعرف هذه الأعمال التجارية باسم التمويل التجاري أو العوملة، ما يساعد على شحذ عجلة التجارة عبر الحدود.

وخلال السنوات الأخيرة، ظهرت في كل أنحاء العالم مجموعة منصات تمويل مستقلة لتوفير السلف النقدية للشركات الصغيرة، التي توفر السلع للشركات متعددة الجنسيات. وبتمويل من مستثمرين من القطاع الخاص، ومصادر أخرى، تشتري المنصات فواتير العملاء وتحصلها وقت استحقاقها، وتحقق هامشاً من الربح جراء هذه العملية.

«كراي هيل كابيتال ماندجمنت»، شركة لإدارة الأصول في نيويورك، ومستثمروها هم صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية، وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس للشركة، إن «البنوك بدأت تنسحب وبدأ رأس المال الخاص يحل محلها».

وتساعد «كراي هيل» على توفير التمويل لشركة لتمويل التجارة تسمى «ستين انترناشونال» المحدودة، التي تشتري الفواتير من الشركات في آسيا وأميركا الجنوبية التي توفر الملابس والسلع الإلكترونية وغيرها من المنتجات إلى تجار التجزئة الأميركيين والشركات متعددة الجنسيات الأخرى.

والعديد من الشركات الكبرى لديها اتفاقات للدفع تسمح لها أن تأخذ شهورا حتى تحصل القيمة المالية للفواتير.