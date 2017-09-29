«كهرباء الشارقة»: 385 ألف مشترك في خدمة «الفاتورة الخضراء»

لمياء الهرمودي (الشارقة)
بلغ عدد المشتركين في خدمة الفاتورة الخضراء بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، 385 ألفاً و349 متعاملاً، من إجمالي 450 ألف مشترك مسجل بالهيئة، حسب المهندسة إيمان الخيال مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة.
أكدت أن خدمة الفاتورة الخضراء تسهم بشكل كبير في الخطط المستقبلية للهيئة في شأن تقليل المخلفات والحفاظ على البيئة.
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وأضافت: إن حملة الفاتورة الخضراء التي تطلقها الهيئة تأتي تحت شعار «فاتورتي صديقة للبيئة»، حيث تم اختيار هذا الشعار لتشجيع وتحفيز الجمهور على المشاركة في مبادرة «الشارقة مدينة الترشيد» من خلال المحافظة على استدامة الموارد ودعم «الشارقة مدينة صحية» من خلال الحرص على خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من طباعة ونقل الفواتير وزيارة المشتركين لمكاتب دفع الفواتير بمختلف أنواع المواصلات.
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وأكدت أن الفاتورة الخضراء تميز بعدد من الفوائد أهمها أنها سرية وآمنة من ناحية المعلومات التي تحتويها، كما أن المشترك يضمن أن تصل الفاتورة إليه بشكل شهري إلكترونيا.
وأوضحت أنه يمكن دفع الفاتورة الخضراء بعدة طرق منها: تطبيق «سيوا» الذكي أو بوابة الهيئة الإلكترونية، وأجهزة الدفع الإلكتروني، ومراكز الصرافة، والبنوك وبريد الإمارات وغيرها.