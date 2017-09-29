  • الجمعة 09 محرم 1439هـ - 29 سبتمبر 2017م

يستهل مهام عمله يناير المقبل

توني دوجلاس رئيساً تنفيذياً لمجموعة الاتحاد للطيران
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تاريخ النشر: الجمعة 29 سبتمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن محمد مبارك فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، عن تعيين توني دوجلاس في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، على أن يستهل مهام عمله خلال شهر يناير عام 2018.

وقبيل انضمامه إلى مجموعة الاتحاد للطيران، كان توني دوجلاس يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشؤون المعدات الدفاعية والدعم بوزارة الدفاع البريطانية، حيث كان منوطاً بعمليات المشتريات والدعم لجميع الأجهزة والخدمات في القوات المسلحة البريطانية.

وعلى صعيد المملكة المتحدة، تقلّد توني باقة من المناصب الرفيعة في شركة «بي إيه إيه» المتخصصة في تشغيل المطارات، ورئيس شؤون العمليات التشغيلية والرئيس التنفيذي المكلف للمجموعة في لاينج أوروركي.

وتضمّ المناصب التي تولاها توني في شركة بي إيه إيه منصب العضو المنتدب لمشروع مبنى المطار الخامس في مطار هيثرو ومدير سلسلة التوريد في المجموعة ومدير الشؤون الفنية في المجموعة والرئيس التنفيذي لمطار لندن هيثرو.

وعلاوة على ذلك، يمتلك دوجلاس خبرة واسعة على مستوى دولة الإمارات، بفضل توليه عدداً من المناصب المرموقة على مستوى الدولة، كان أبرزها منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، إذ أثبت كفاءة عالية في إكمال وتسليم مشروع ميناء خليفة بنجاح. ... المزيد
     
 

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