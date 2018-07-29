«جي إف إتش» تسدد صكوكاً بقيمة 200 مليون دولار

المنامة (الاتحاد)

أعلنت امس، مجموعة جي إف إتش المالية، عن سداد صكوكها البالغ قيمتها 200 مليون دولار بالكامل والتي كانت قد حصلت عليها في عام 2007 في إطار تسهيلات استحقت السداد على عدة دفعات، مع تاريخ استحقاق نهائي في شهر يوليو 2018، إذ قامت المجموعة مؤخراً بسداد الدفعة الأخيرة المستحقة بقيمة 34 مليون دولار.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة جي إف إتش المالية في بيان أمس «الدفعة الأخيرة من تسهيلات الصكوك تعد أحد أقدم التسهيلات التي حصلنا عليها في السابق.. وقدرتنا على السداد في المواعيد المحددة، يعزز ثقة المستثمرين في المجموعة رغم تحديات السوق. كما يعكس الوضع القوي للمجموعة ومعدل الدين مقابل الحقوق».

وأضاف:من خلال هذا السداد، يمكن للمجموعة تحرير المزيد من الأصول المرهونة بموجب الصكوك بحيث يكون هناك إمكانية للتصرف فيها أو التخارج منها.