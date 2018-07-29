افتتاح حاضنة الأعمال «‬ذا ‬كووركينج» في دبي

دبي (الاتحاد) ‬

عقب ‬إطلاقها ‬لنشاط «‬مراكز ‬حاضنات ‬ومسرعات ‬الأعمال» ‬في ‬إمارة ‬دبي ‬مارس ‬الماضي، رخصت ‬مؤسسة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، «‬ذا ‬كووركينج» ‬كحاضنة ‬أعمال ‬لدعم ‬أصحاب ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬حيث ‬افتتحها ‬عبد ‬الباسط ‬الجناحي، ‬المدير ‬التنفيذي ‬لمؤسسة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬يرافقه ‬الشيخ ‬خالد ‬القاسمي، ‬صاحب ‬مشروع ‬حاضنة ‬الأعمال، مؤخراً ‬في ‬دبي.

ويهدف نشاط «مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال» إلى تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم عمل حاضنات الأعمال والمسرعات المستثمرة في تقنيات الجيل الرابع بإمارة دبي، إلى جانب توفير البيئة المثالية لأصحاب المشاريع الناشئة الإبداعية لمزاولة أعمالهم، حسب بيان أمس.

وتقدم «ذا كووركينج» برامج لتطوير وتنمية الأعمال التجارية، وتقديم مساحة عمل مبنية على نظام العضوية للرواد الراغبين بتأسيس أعمالهم التجارية الابداعية المختلفة، وتوفير مساحات العمل المغلقة والمخصصة للشركات الناشئة لتطوير مشاريعها التجارية من خلال التحاقها بأحد برامج الحاضنة التطويرية. وتقدم ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج إرشادية لدعم المبتدئين في مجال الأعمال المبتكرة، خاصة في الجانب التجاري من عملهم، وخدمات الإرشاد والتوجيه.