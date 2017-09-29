«الدولي للاتصالات» يبحث مستقبل الجيل الخامس من «النقال»

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش المشاركون في اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات التي اختتمت أعمالها في أبوظبي مؤخراً، مستقبل شبكات الجيل الخامس للهواتف النقالة، وتحديد مواصفاتها التقنية لتمكين الجيل المقبل من الشبكات عريضة النطاق للهواتف النقالة، شبكات الجيل الخامس (5G).

وشارك في الاجتماعات التي استضافتها هيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، وعُقدت للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 مندوب من 36 دولة.

وحضر الاجتماع، فريق عمل الاتحاد الدولي للاتصالات لقطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) المكلف بتنسيق مجال خدمات الاتصالات الراديوية المتنامي بالإضافة إلى الإدارة الدولية لطيف الترددات الراديوية ومدارات الأقمار الصناعية.

وناقش الجوانب التقنية لتمكين الجيل المقبل من الشبكات عريضة النطاق للهواتف النقالة، أي شبكات الجيل الخامس.

وركز فريق العمل «المجموعة 51 لقطاع الاتصالات الراديوية» من «الاتحاد الدولي للاتصالات» خلال الاجتماع على الجوانب التقنية المتصلة بترددات النطاقات التي يقترح استخدامها في مراحل التطوير المستقبلي للاتصالات النقالة على مستوى العالم. ويتوقع أن تختتم المجموعة أعمالها وتقدم توصياتها الرسمية بحلول سبتمبر 2018.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: وضعت رؤية الإمارات 2021 الاقتصاد الرقمي كأحد المحاور الأساسية لاستراتيجية النمو في بلادنا.

فالتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتشجيع القطاعات التي تتمتع بقيمة مضافة عالية، مثل تقنية المعلومات والاتصالات، جزء أساسي من خارطة طريقنا نحو المستقبل. وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى من خلال استضافة المجتمع الدولي لتقنية المعلومات والاتصالات في أبوظبي، بأننا محرك رئيس لتشكيل وجه التحول الرقمي الذكي غداً.

من جهته، قال مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات)، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار:«بصفتنا شركة وطنية إماراتية، نفخر أن نكون جزءًا من لجنة استضافة وفد الاتحاد الدولي للاتصالات لأول مرة في الشرق الأوسط، لتتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا متقدمًا في طليعة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات العالمي». ولدينا التزام راسخ وثقة كبيرة بإمكانات العمل التعاوني مع جميع الشركاء، وتقديم الحلول التي تحقق أثرًا إيجابيًا، وتقدم منافع ملموسة للناس في شتى أنحاء العالم.