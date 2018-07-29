قنصل عام الدولة في نيويورك يلتقي رجال أعمال ومسؤولي كارولاينا الشمالية

نيويورك (وام)

عقد ماجد السويدي القنصل العام للدولة في نيويورك سلسلة من اللقاءات مع رجال الأعمال والمسؤولين المدنيين في ولاية كارولاينا الشمالية لمناقشة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة مع شمال كارولينا وتحديد الفرص الاقتصادية الجديدة. ورافق القنصل العام السويدي خلال زيارته للولاية المستشار عهود الزعابي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، وممثلون عن شركة الاتحاد للطيران، وبنك أبوظبي الأول بالتعاون مع مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي وشراكتا التنمية الاقتصادية في كارولينا الشمالية والإقليمية لمثلث الأبحاث، والخدمة التجارية الأميركية في ولاية كارولينا الشمالية، وغرفة التجارة في شارلوت، ومجلس الشؤون العالمية شارلوت.

وقال ماجد السويدي: «تتقاسم الإمارات وكارولينا الشمالية علاقة اقتصادية حيوية نمت بشكل هائل على مر السنين. وقد زاد إجمالي الصادرات من ولاية كارولينا الشمالية إلى الإمارات العربية المتحدة ثمانية أضعاف خلال الفترة من 1999 إلى 2017». وأعرب قنصل عام الدولة عن تطلعاته للبناء على الشراكة القوية التي تربط دولة الإمارات مع كارولينا الشمالية وتعزيز الرخاء المشترك والنمو الاقتصادي» فيما شكلت الزيارة فرصة للتعرف على المؤسسات العامة والخاصة المحلية في الولاية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للشركات في الولاية التي تشارك بالفعل في التجارة الثنائية للانخراط مباشرة لتطوير أعمالها.

وقال داني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي «من الواضح أن كارولينا الشمالية ستبقى شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات» مشيداً بتحمس الجانب الإماراتي لمجموعة من قطاعات الأعمال الجديدة التي تقدمها الشركات التي تتخذ من ولاية كارولينا الشمالية مقراً لها.

وبدأت الزيارة في منطقة رالي قبل الانتقال إلى شارلوت. وشملت أبرز الفعاليات الأسبوعية زيارات ميدانية، واجتماعات ثنائية، ومآدب غداء وعشاء عمل مع قادة الشركات والقادة المدنيين المحليين، بما في ذلك ويليام ميلر، نائب وزير التجارة في ولاية كارولينا الشمالية الذي اعتبر الزيارة فرصة لتحسين فرص التنمية الاقتصادية العالمية معاً. كما التقى الوفد العديد من الشركات والمنظمات الرئيسة في منطقة رالي، إضافة إلى الالتقاء بالجهات المعنية الرئيسة في قطاعات الخدمات المالية والتصنيع والترفيه العالمية.