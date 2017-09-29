«شباب أديبك» يستقطب الطلبة الإماراتيين

أبوظبي (الاتحاد)

يستقبل برنامج «شباب أديبك»، الذي يقام سنوياً تحت مظلة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، تسعة من الشباب الإماراتيين الطموحين الذين شاركوا في أولى دورات البرنامج الشبابي، في الدورة المرتقبة من الحدث هذا العام، من أجل إبراز طموحاتهم وتشجيع نظرائهم من الطلبة الشباب للسير على خطاهم.

يقام «أديبك»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في الفترة بين 13 و16 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتنظمه شركة «دي إم جي للفعاليات»، وهو أحد أبرز فعاليات النفط والغاز في العالم، والأكبر من نوعه في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المرتقب أن يحضر الطلبة، الذين شاركوا جميعاً في الدورة الأولى من شباب أديبك في العام 2013، للمشاركة في دورة هذا العام ضمن مبادرة «خريجي برنامج شباب أديبك».

ويتحدث الطلبة المشاركون في منتدى شباب أديبك، الذي سيجري تنظيمه على غرار فعاليات «تيد» العالمية الشهيرة، عن تجربتهم والفوائد التي حصلوا عليها لتحفيز الشباب وتشجيعهم نحو التوجه لدراسة مسار مهني ذي صلة بقطاع الطاقة، وذلك عبر إطلاعهم على التجارب التي عايشوها وتركت أثراً في خياراتهم التعليمية الجامعية، وفي آمالهم للمستقبل.