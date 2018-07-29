1.1 مليار درهم أرباح «إعمار مولز» بنمو %8

دبي (الاتحاد)

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أعلنت «إعمار مولز» بنسبة 8٪ خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.102 مليار درهم، مقارنة 1.02 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت «إعمار مولز» خلال النصف الأول من 2018 إيرادات بلغت 2.103 مليار درهم، بنمو نسبته 29 بالمئة مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2017 والتي بلغت 1.624 مليار درهم.

وخلال الربع الثاني من عام 2018، حققت «إعمار مولز» صافي أرباح بقيمة 554 مليون درهم، بنمو نسبته 15 بالمئة مقارنة بصافي أرباح الربع الثاني من عام 2017 والذي بلغ 482 مليون درهم.

ووصلت إيرادات الربع الثاني من عام 2018 إلى 1.065 مليار درهم، بنمو نسبته 35 بالمئة مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2017 والتي بلغت 788 مليون درهم.

واستقبلت وجهات «إعمار مولز» - التي تشمل «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«سوق البحار» و«مجمع الذهب والألماس» ومراكز التسوق في المجمعات السكنية- 67 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2018، بنمو نسبته 3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ورسخ «دبي مول» مكانته كوجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم مع استقباله 40 مليون زائر خلال النصف الأول من العام.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: «أثبتت ’إعمار مولز‘ خلال فترة زمنية قصيرة قدرتها على تطوير وجهات تجارية عالمية المستوى تلاقي تطلعات سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها القادمين من أنحاء العالم.

وأضاف: «نعمل في المرحلة الراهنة على الارتقاء بالشركة نحو مرحلة جديدة من النمو، يزداد فيها التركيز على استراتيجيات قنوات التسويق المتعددة (أومني تشانل)، بالتزامن مع تطوير وجهات جديدة ترسم الملامح المستقبلية لقطاع تجارة التجزئة، وتنسجم مع احتياجات الجيل الجديد من العملاء معتمدة أحدث التطورات التقنية».