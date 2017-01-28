الكويت: تنفيذ أحكام الإعدام وفقاً للقانون

الكويت (وكالات)

أكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل تم وفقاً لما نص عليه قانون الجزاء الكويتي وتعديلاته، حيث صدرت الأحكام بعقوبة الإعدام لجرائم القتل العمد، ونفذت هذه العقوبة بحق المدانين، بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القانونية غانم الغانم في بيان للخارجية أوردته وكالة الأنباء الكويتية أنه «تعليقاً على ما أثير حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل يوم 25 يناير الجاري بدولة الكويت»، فإن تنفيذ أحكام الإعدام جاء وفق ما نص عليه قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته واستنفاد جميع درجات التقاضي.

وقال إن هذه الأحكام استندت على أدلة قطعية بارتكاب المدانين للجرائم المسندة اليهم، حيث تنوعت الأدلة بين شهادات الشهود وإقرار المتهمين بارتكاب تلك الجرائم التي تعتبر من الجرائم الشديدة الخطورة.

وأكد أن صدور هذه الأحكام جاء بعد إجراء محاكمات علنية نزيهة بجميع مراحل درجات التقاضي، حيث توافرت فيها جميع الضمانات التي نصت عليها القوانين الكويتية، وبين المتهمون خلال المحاكمات أوجه دفاعهم من خلال محامين تولوا مهمة الدفاع عنهم.