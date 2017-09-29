تحقن نفسها بـ «البكتيريا» من أجل «الشباب الدائم»

أبوظبي (الاتحاد)

تخاطر ألمانية بحياتها بحقن نفسها بجرعات من بكتيريا «عتيقة»، وذلك لتحقيق «الشباب الدائم». وبدأت مانوش، البالغة من العمر 45 عاماً، باستخدام حقن بكتيريا «Bacillus F»، في دمها قبل ثلاثة أشهر، وهي تدعي أنها جعلتها تبدو وتشعر بأنها أصغر سناً. وكان علماء اكتشفوا عام 2009 هذا النوع من البكتيريا في التربة الصقيعية في شمال غرب روسيا، وقدروا أن تاريخها يعود إلى 3.5 مليون عام في سيبيريا، واعتبر حينها اكتشافاً علمياً هائلاً، إذ قال الفريق، الذي فك رموز حمضها النووي عام 2015، إنه خلافاً لمعظم الخلايا في الطبيعة، فإن خلايا البكتيريا لا تُظهر أي علامات شيخوخة، مع اعتقادهم بأنها مفتاح تحسين صحة الإنسان.

ووفق موقع «dailymail»، أعطى دكتور أناتولي بروشكوف، رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة موسكو الحكومية، عينات من خلاصة البكتيريا لمانوش، والتي أكدت أن بشرتها أصبحت ناعمة للغاية كبشرة الأطفال من دون أي علامات أو خطوط، بالإضافة إلى أنها تشعر بأنها أحسن حالاً وتنام بشكل أفضل وأعمق. وتعتبر الحقن هي الأحدث في خط طويل من إجراءات مانوش التجميلية، التي أنفقت أكثر من 36 ألف جنيه استرليني على عشرات العلاجات التجميلية، على مدار السنوات العشرين الماضية، مثل شد الوجه وتجميل الأنف.