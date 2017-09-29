تحذير من ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل

ترجمة: عزة يوسف

أكد خبير بشركة بطاريات، أن ترك الهاتف المحمول على الشاحن طيلة الليل ليس فكرة جيدة على المدى الطويل، لأن الهاتف رغم أنه يوضع على الشاحن لفترة طويلة، إلا أنه يحصل على كمية صغيرة من الشحن.

وقال حاتم زين، مؤسس شركة «أوسيا» للبطاريات اللاسلكية، إنه رغم أن الشركات المصنعة تبذل قصارى جهدها لإخفاء هذا السيناريو، إلا أن هذه الممارسة تُخفض قدرة بطارية الهاتف بدرجة كبيرة.

ووفق موقع «science alert»، فإن أفضل طريقة لشحن الهاتف ليست وضعه على الشاحن لساعات بعد أن يصل إلى 100%، بل جعل الجهاز يحصل على «وجبة خفيفة» من الشحن على مدار اليوم، أو إزالته فور شحن البطارية بالكامل حتى لا تظل تحت الضغط لساعات.

وقال زين، إن ذلك يشبه استرخاء العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية، حيث إن بطاريات الليثيوم أيون لا تحتاج إلى أن تكون مشحونة بالكامل، بل في الواقع، من الأفضل عدم شحنها طويلاً؛ لأن الجهد العالي يضغط على البطارية ويضعفها.