حسن مصطفى.. لم يختر الكوميديا

القاهرة (الاتحاد)

رفع الفنان الراحل حسن مصطفى شعار الإخلاص والتفاني في الفن، وامتلك حضوراً كبيراً أثمر مشاركته في أعمال فنية مميزة، حصد عنها جوائز عدة، أبرزها جائزة الدولة التقديرية عن أدواره في أفلام «البوسطجي» و«شيء في صدري» و«يوميات نائب في الأرياف».

ناظر مدرسة الكوميديا الذي ولد في 26 يونيو 1933، شارك في 365 فيلماً ومسلسلاً ومسرحية، فقد عشق الفن منذ صغره، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية 1957، وعاصر كبار نجوم الكوميديا، وتعاون مع الجيل الثاني منهم وكان بمثابة المدرسة لهم، ومنهم عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي وسهير البابلي، حيث جسد شخصية الناظر والأب لهم في المسرحيتين الشهيرتين «مدرسة المشاغبين» و«العيال كبرت»، وهو لم يختر الكوميديا طريقاً له، ولكنه اختير لها بعدما لاحظ زميلاه حسن يوسف وكرم مطاوع امتلاكه حساً كوميدياً عالياً، فنصحاه بالاتجاه إلى الكوميديا، فذهب إلى إسماعيل يس للعمل في مسرحه أثناء دراسته الأكاديمية، إلى أن التحق بفرق التلفزيون، وقدم لها مسرحيات «ركن المرأة» و«خميس الحادي عشر» و«الكورة مع بلبل» و«المفتش العام» و«أصل وصورة» و«الدفع يا الحبس»، ثم فرقة «الفنانين المتحدين» التي قدم من خلالها مسرحيات «جوزين وفرد» و«حواء الساعة 12» و«سيدتي الجميلة» و«مدرسة المشاغبين» و«كباريه» و«العيال كبرت».

بدأ مشواره السينمائي العام 1965 من خلال فيلم «الحرام» أمام فاتن حمامة وزكي رستم وعبدالله غيث، ثم «إجازة غرام» و«أرض النفاق» و«البوسطجي» و«ابن الحتة» و«عفريت مراتي» و«المطاردة» و«الحب الضائع» و«السكرية» و«بمبة كشر» و«أميرة حبي أنا» و«مولد يا دنيا» و«أفواه وأرانب».

وكان كبار المخرجين يسعدون بوجوده في أعمالهم، كما حدث مع يحيى العلمي في مسلسلات «رأفت الهجان» و«نصف ربيع الآخر» و«بنات أفكاري» و«دموع صاحبة الجلالة»، ومحمد فاضل «صيام صيام» و«ليلة القبض على فاطمة» و«الشارع الجديد» و«انا وانت وبابا في المشمش»، وهو ما تكرر مع كبار الفنانين، ومنهم فاتن حمامة في «ضمير أبلة حكمت»، وفريد شوقي «البخيل وأنا» و«العرضحالجي» و«آه يا بلد»، ومحمد صبحي «يوميات ونيس» و«ملح الأرض»، وعادل إمام «الواد محروس بتاع الوزير» و«مرجان أحمد مرجان» و«حسن مرقص»، ويحيى الفخراني «المرسي والبحار» و«نصف ربيع الآخر» و«عباس الأبيض» و«يتربى في عزو» و«شيخ العرب همام».

وتزوج حسن مصطفى مرتين، الأولى من الفنانة بثينة حسن وأنجب منها ابنة واحدة، والثانية من ميمي جمال وأنجب منها ابنتين توأم، وتوفي عن 81 عاماً في 19 مايو 2015.