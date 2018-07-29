«تنمية الصناعة» تستعرض متطلبات ترخيص أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المهندس علي الهمامي مدير إدارة التنظيم الصناعي بمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن الأنشطة الصناعية المعتمدة لدى الدائرة في نظام التراخيص الصناعية هي: صناعة ألواح الطاقة الشمسية وتجميع ألواح الطاقة الشمسية، فيما تشمل الأنشطة التجارية المعتمدة في نظام التراخيص التجارية تركيب وصيانة معدات الطاقة البديلة وتجارة معدات الطاقة البديلة ولوازمها بالجملة وبيع معدات الطاقة البديلة ولوازمها بالتجزئة واستشارات هندسية في الطاقة البديلة والبحوث وتركيب وصيانة معدات الطاقة البديلة وتجارة معدات الطاقة البديلة ولوازمها بالجملة وبيع معدات الطاقة البديلة ولوازمها بالتجزئة.

واستعرض الهمامي خلال الجلسة الثالثة لورشة شركات قطاع الطاقة الشمسية، بعنوان «إجراءات ومتطلبات ترخيص أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق، إجراءات ترخيص أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية.

وأكدت الدائرة حرصها على تسهيل إجراءات تراخيص الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية، بما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي في قطاع الأعمال، لافتة إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يعد من القطاعات المهمة في استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي، ويبلغ عدد الشركات العاملة على مستوى الإمارة في مجال الطاقة الشمسية 333 شركة.

وأوضح أن ترخيص الرخصة الصناعية يمر بثلاث مراحل، أولها «رواد الصناعة»، حيث يتم خلالها الحصول على الرخصة الصناعية حتى يتمكن المستثمر الصناعي من توفير الأرض الصناعية المناسبة للمشروع الصناعي المرخص ومن مميزاتها سرعة الإنجاز تسمح بالحصول على تأشيرتي عمل ولا تتطلب عقد إيجار ولا موافقات خارجية ومدتها عام قابل للتجديد وتصدر من خلال مرحلة واحدة من قبل مركز أبوظبي للأعمال خلال 15 دقيقة إذا كان نشاطها مؤسسة فردية.

وتتضمن المرحلة الثانية من ترخيص الرخصة الصناعية لأنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية «رخصة قيد الإنشاء» والتي تتيح للمستثمر البدء في إنشاء وتشييد المنشأة الصناعية وإعدادها لممارسة النشاط الصناعي المرخص وفق الاشتراطات المطلوبة من مكتب تنمية الصناعة.

وتتميز تلك الرخصة بمنح المصنع حق ممارسة الأنشطة الصناعية المرخصة له ومدتها عام قابل للتجديد وتتطلب توفير عقد إيجار وموافقة دائرة الطاقة وهيئة البيئة وتسمح بأخذ إعفاءات على المعدات والآلات اللازمة.

واختتم الهمامي بالقول:« إن المرحلة الأخيرة تتمثل في إصدار «رخصة صناعية قائمة» يتم الحصول عليها عن طريق تعديل حالة الرخصة السابقة «قيد الإنشاء» إلى «قائمة» وذلك للمباشرة في ممارسة النشاط الصناعي ومن مميزاتها ومتطلباتها أن فترة صلاحيتها عام واحد قابل للتجديد وتتطلب موافقة إدارة الدفاع المدني وموافقة دائرة الطاقة وهيئة البيئة مع الاستفادة من الإعفاءات الجمركية على مدخلات الصناعة بشكل كامل «الآلات وقطع غيار ومواد خام». وبالنسبة لطلب إصدار رخصة تجارية، أفاد أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أنه يتم تقديم طلب الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر التطبيق الذكي ADBC والحصول على تسجيل الدخول للحساب وتحديد الاسم التجاري من الحساب (ما عدى رخصة تاجر أبوظبي).