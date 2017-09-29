ناصر الصالح.. قبطان الطرب الخليجي

سعيد ياسين (القاهرة)

ناصر الصالح، من أهم الموسيقيين في المملكة العربية السعودية، وتعاون مع كبار نجوم الخليج والوطن العربي، وحقق نجاحات كبيرة، ولقب بالعديد من الألقاب من أبرزها «قبطان الطرب الخليجي».

ولد ناصر في 1 يونيو 1961 في منطقة الإحساء، ونشأ وسط أسرة فنية، حيث كان والده يمتلك شركة إنتاج فني، وتأثر بأصدقاء والده من الفنانين الشعبيين، وكان أول من اكتشفه وصقل موهبته الفنان مبارك السعيد، إضافة إلى عبدالرحمن الحمد وسعد الخميس ويوسف الصقير، وانتقل للتلحين بعدما طرح 6 ألبومات غنائية.

نقطة بارزة

لم يحالفه النجاح لأن الإعلام وقتها لم يكن يخدم الفن الشرقاوي، ومن أبرز الأغنيات التي قدمها بصوته «فهمتك» و«ثلاث أرباع» و«ابن الحلال» و«نار أشواقي» و«أرجوك السماح» و«شمس الحنين» و«أنا الغلطان» و«كاتب شقا»، وكان تعاونه مع محمد عبده بمثابة نقطة بارزة في نجاحه وتحقيقه لشهرة عربية كبيرة، خصوصاً بعدما صاغ لحن أغنيتي «بنت النور» و«الأماكن»، ولحن له أيضاً «سمي» و«اعترفلك» و«الله أكبر يا بلد»، وهو كان معروفاً في الساحة الخليجية بفضل ألحانه المميزة مع نوال الكويتية في أغاني «الغريب أني أعاني» و«يا سيدهم وينك» و«غلطة» و«أنا المسؤول» و«نجوم الليل» و«الغربة» وغيرها من الألحان التي ساهمت في ترسيخ اسمه كواحد من نجوم المشهد الغنائي في المملكة والخليج.

ولحن للعديد من فناني وفنانات الخليج والعرب، ومنهم عبدالكريم عبدالقادر «الله يا الأيام» و«لا قبلكم أحد»، وعبدالله الرويشد «موعد ملل» و«للحين»، وراشد الماجد «بودعكم يا أحبابي» و«يا حبك للمشاكل» و«أيام السراب»، وأحلام «باب الليل» و«المحبة» و«الحين جيت» و«ليه متضايق» و«تغير الوقت»، وعبدالمجيد عبدالله «هذاك أول»، وخالد عبدالرحمن «يا ناصح القلب»، ونبيل شعيل «أحيان» و«الله يسامحك»، وكاظم الساهر «استفزيني»، ورابح صقر «ياللي قلبت الطاولة»، وذكرى «ما ينفعك»، ولطيفة «نارك حطب»، وماجد المهندس «يا حبني لك» و«يا غافل» و«راحت ولا علمتني» و«والله لاوريك» و«سحرني».

أفلام ومسلسلات

كما لحن لعباس إبراهيم وراشد الفارس وسعد الفهد ويارا وأسماء المنور ورجاء بلمليح وعبدالله رشاد وحسين العلي ومحمد البكري وعبدالله الدوسري وطلال سلام وصابر الرباعي وكارول سماحة وجواد العلي وأمال ماهر وأماني السويسي وفهد الكبيسي وعبدالعزيز المنصور، ووضع الألحان والموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات، ومنها «كيف الحال» و«مناحي» و«حامض حلو» و«بيوت من ثلج» و«مجاديف الأمل» و«أيام السراب» و«هوامير الصحراء 2»، ولحن أوبريت «رواد السلام»، ومهرجان الجنادرية «وطن المجد» و«وحدة وطن» و«كوكب الأرض».