هند صبري: «حتشبسوت» حلم يتحقق

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عشق الفنانة هند صبري لنموذج المرأة القوية حمسها لتجسيد دور الملكة «حتشبسوت» في فيلم «الكنز- الحقيقة والخيال»، معتبرة أنه كنز حقيقي، خصوصاً أنها طالما حلمت أن تؤدي دور ملكة فرعونية، كما أنه شهد عودتها للتعاون مع المخرج شريف عرفة بعد تعاونها الأخير معه في «الجزيرة 2» منذ 3 سنوات، معترفة أن 2017 عام تحقيق النجاحات في السينما والتلفزيون بالنسبة لها.

وحول ما جذبها لتقديم شخصية «حتشبسوت» في «الكنز»، الذي يجمع بين الواقع والفانتازيا، قالت: أعشق نموذج المرأة القوية، وهذا ما حمسني لتجسيد شخصية «حتشبسوت»، المرأة التي حكمت أعظم حضارة، وحققت ازدهاراً في بلادها، إضافة إلى أنها شخصية غنية جداً ومليئة بكل عناصر الدراما الناجحة، فرغم كونها امرأة، إلا إنها تولت عرش مصر في فترة من أزهى فتراتها سياسياً وتاريخياً واقتصادياً.

وأشارت إلى أنها كانت تحلم بأن تؤدي أحد أدوار فراعنة مصر، وعندما جاءها «الكنز» شعرت بأن «حتشبسوت» كان خيالاً تحول إلى حقيقية. وتابعت: العمل كله جذاب ومثير للانتباه وحاله الدمج السحري الواردة في العمل تأسر الممثل بمجرد قراءته ورؤية انعكاسه على الشاشة من خلال شريف عرفة الذي تعاونت معه من قبل، وأدرك حرفيته في إدارة الأفلام التي يتولى قيادتها، فهو دائم التجديد في أساليب جذب الجمهور لشاشات السينما، لما يقدمه من مضمون وجودة وتقنيات عالية على الشاشة الذهبية. إلى جانب السيناريو المميز، الذي كتبه المبدع عبدالرحيم كمال.

وعن استعدادها لتجسيد الشخصية، لفتت إلى أنها قرأت الكثير عن «حتشبسوت»، واستعانت بمصادر تاريخية موثقة تتعلق بفترة حكمها.