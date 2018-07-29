أختام جديدة لصمامات أسطوانات الغاز المسال في دبي

دبي(الاتحاد)
أعلنت «غاز الإمارات»، التابعة لمجموعة «اينوك»، بالتعاون مع «إمارات»، تزويد جميع أسطوانات غاز البترول المُسال في دبي بختم تعبئة بلاستيكي جديد مثبّت على صمام الأسطوانة، في خطوة تأتي امتداداً لجهود الشركتين نحو تعزيز معايير الأمان وضمان حماية المستهلكين وتزويدهم بأفضل المنتجات، بما يتوافق مع أعلى ممارسات السلامة.
وتم البدء بتطبيق هذا الختم الجديد على جميع الأسطوانات ابتداءً من 18 يوليو 2018، حيث تتميز الأختام الجديدة بلونها الأحمر، وبكونها تحمل شعار إما «غاز الإمارات» أو «إمارات» عليها، وتتضمن طبعة ثلاثية الأبعاد تُنزع عند الاستعمال.
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ونحن على ثقة بأن إطلاق الأختام الجديدة لأسطوانات الغاز، سيساهم في مواكبتنا لأعلى معايير الأمان والسلامة في قطاع غاز البترول المسال».
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وندعو جميع العملاء إلى التأكد من أن يقوم الموزعون المعتمدون بإزالة الختم البلاستيكي مع الطبعة ثلاثية الأبعاد أمامهم، كما ننصح المستهلكين بطلب فاتورة شاملة ضريبة القيمة المضافة ليتمكنوا من متابعة أية شكوى قد يتقدمون بها».
تجدر الإشارة إلى أن توزيع أسطوانات الغاز المسال في دبي، يتم عبر أكثر من 50 موزعاً، يستخدمون ما يزيد على 300 مركبة مخصصة لتوزيع الأسطوانات.