مطار أبوظبي يستقبل رحلتين أسبوعياً من «عشق آباد الدولي»

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت مطارات أبوظبي، تشغيل الخطوط الجوية التركمانستانية لرحلتين أسبوعياً من مطار عشق آباد الدولي إلى مطار أبوظبي الدولي، لتربط بذلك العاصمتين برحلات جوية خلال يومي الجمعة والأحد.

وقال سعود الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة في مطارات أبوظبي: «يبرز تشغيل رحلات الخطوط الجوية التركمانستانيّة مكانة أبوظبي كوجهة رئيسة لعبور المسافرين من رجال الأعمال والسياح، وهو ما يؤكد التزامنا الراسخ توفير صالات استقبال مريحة وعروض استثنائية للمسافرين، ويسلط الضوء على جهودنا المستمرة لتطبيق حلول سفر ذكية وفق أفضل المعايير العالمية».

وأضاف الشامسي: «جاءت تلك الخطوة كجزء من استراتيجيتنا لاستقطاب شركات طيران تدعم النمو السياحي في إمارة أبوظبي، فنحن نتوقع أن تستقطب هذه الرحلات ما يقارب 20,000 مسافر سنوياً بين المدينتين، وبالتالي نتيح الفرصة للمسافرين بين مدينتي عشق آباد وأبوظبي لاختبار تجربة سفر مريحة وممتعة عبر مرافق مطار أبوظبي الدولي، والاستمتاع بما تقدمه أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة والأعمال». ومن جانبه، قال إيكاييف شهرت، ممثل شركة الخطوط التركمانستانيّة في الإمارات: «نتطلع إلى العمل مجدداً مع مطارات أبوظبي من خلال تشغيل رحلاتنا الجوية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مرتين أسبوعياً، حيث ستعزز هذه الخطوة الربط بين كلتا الوجهتين، كما ستلعب دوراً رئيساً في دعم جهودنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. ونتطلع أيضاً إلى الترحيب بالمسافرين ضمن تجربة سفر متميزة على متن طائراتنا».

وستقلع الرحلة رقم (825) من مطار عشق آباد الدولي أيام الجمعة الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، لتهبط في مطار أبوظبي الدولي الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، وفي رحلة الإياب، ستقلع الرحلة رقم (826) من مطار أبوظبي الدولي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، لتهبط في مطار عشق آباد الدولي الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي. وخلال أيام الأحد، ستقلع الرحلة رقم (827) من عشق أباد الساعة 07:50 صباحاً بالتوقيت المحلي، لتصل إلى أبوظبي الساعة 10:20 بالتوقيت المحلي، ثم ستغادر في رحلة العودة رقم (828) من أبوظبي الساعة 11:50 صباحاً، لتصل إلى مطار عشق آباد الدولي الساعة 14:20 عصراً.