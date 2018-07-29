مطار أبوظبي يستقبل رحلتين أسبوعياً من «عشق آباد الدولي»

أبوظبي(الاتحاد)
أعلنت مطارات أبوظبي، تشغيل الخطوط الجوية التركمانستانية لرحلتين أسبوعياً من مطار عشق آباد الدولي إلى مطار أبوظبي الدولي، لتربط بذلك العاصمتين برحلات جوية خلال يومي الجمعة والأحد.
وقال سعود الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة في مطارات أبوظبي: «يبرز تشغيل رحلات الخطوط الجوية التركمانستانيّة مكانة أبوظبي كوجهة رئيسة لعبور المسافرين من رجال الأعمال والسياح، وهو ما يؤكد التزامنا الراسخ توفير صالات استقبال مريحة وعروض استثنائية للمسافرين، ويسلط الضوء على جهودنا المستمرة لتطبيق حلول سفر ذكية وفق أفضل المعايير العالمية».
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وستقلع الرحلة رقم (825) من مطار عشق آباد الدولي أيام الجمعة الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، لتهبط في مطار أبوظبي الدولي الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، وفي رحلة الإياب، ستقلع الرحلة رقم (826) من مطار أبوظبي الدولي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، لتهبط في مطار عشق آباد الدولي الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي. وخلال أيام الأحد، ستقلع الرحلة رقم (827) من عشق أباد الساعة 07:50 صباحاً بالتوقيت المحلي، لتصل إلى أبوظبي الساعة 10:20 بالتوقيت المحلي، ثم ستغادر في رحلة العودة رقم (828) من أبوظبي الساعة 11:50 صباحاً، لتصل إلى مطار عشق آباد الدولي الساعة 14:20 عصراً.