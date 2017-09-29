بكاء الرضع.. أزمة قابلة للحل

خورشيد حرفوش (القاهرة)

بكاء المولود الجديد المتواصل مصدر قلق وإزعاج لكل الأسرة، حتى الطفل الصغير الذي لا يستوعب أسباب بكاء شقيقه الجديد، ولا يفهم لماذا لا يستجيب لمحاولات إسكاته وتهدئته. وقد يكون العجز الذي يشعر به الصغير إزاء ذلك هو أسوأ ما في الأمر، إذ لا يجد ما يفعله سوى الجلوس عاجزاً، ما يقود إلى تساؤل مهم: كيف تستطيع الأم أن تجعل طفلها الأكبر سناً أكثر تقبلاً لتلك الحالة بشكل أفضل؟ وكيف يمكنها السيطرة على حالات البكاء غير المبررة للرضيع؟

وتقدم الخبيرة التربوية الدكتورة انتصار الحكيم، إرشادات من شأنها جعل الطفل يتعايش مع إزعاج شقيقه الرضيع.

وتقول «يمكن للأم أن تتحدث إليه وتشرح له بمستوى تفهمه. وتطمئنه بأن ذلك لن يدوم، وأن معظم البكاء سيتوقف بمجرد أن يتوافق المولود مع وجوده في هذا العالم الغريب عليه. وأنه كان قد مر هو نفسه بالتجربة ذاتها»، مضيفة «أخبريه بأن هذا المخلوق الذي لا يكف عن الصراخ سيكبر ويصبح لطيفاً وهادئاً».

وتوضح أنه من الممكن أن يتسبب اهتمام الأم بالمولود الباكي في تشتت انتباهها حتى يظن الأطفال الأكبر سناً أنها لا تحبهم. لذلك عليها أن تفعل شيئاً واحداً على الأقل كل يوم من مفردات الاهتمام اليومية بالطفل الأكبر سناً حتى لو اقتصر هذا على نصف ساعة بعيداً عن المولود. كأن تقتنص بعض الوقت أثناء غفوة الرضيع، أو حينما يكون في رعاية شخص آخر.