الجيش المصري يضبط مواد كيميائية خطرة مهربة لسيناء

القاهرة (وكالات)

أعلن الجيش المصري ضبط مواد كيميائية خطرة ومواد سريعة الاشتعال ودوائر كهربائية، داخل عربة تحمل أغذية متجهة إلى شبه جزيرة سيناء. وقال المتحدث العسكري المصري في صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن القوات عثرت داخل السيارة على دوائر وأسلاك كهربائية وأسطوانات غاز فريون وربع طن من مادة كربونات الصوديوم وكمية كبيرة من السولار، وهي مواد يستخدمها المسلحون في تصنيع العبوات الناسفة.

وأضاف بيان المتحدث أن قوات الجيش قتلت «أحد القيادات التكفيرية الخطرة» في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، وعثرت بحوزته على أسلحة وذخيرة وجهاز اتصالات.

كما تمكنت القوات، حسب البيان، من نسف 3 أنفاق على الشريط الحدودي لرفح مع قطاع غزة.