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الانقلابيون يعجزون عن إطعام المعتقلين في صنعاء
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تاريخ النشر: الأربعاء 04 يناير 2017

صنعاء (الاتحاد)

كشفت وثيقة رسمية حصلت «الاتحاد» على نسخة منها أمس، عن عجز السلطات الانقلابية في صنعاء عن تأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية لمئات المعتقلين في سجن أمني بالعاصمة. وأكدت الوثيقة الموجهة من مدير المباحث بصنعاء إلى مدير عام أمن العاصمة «عدم توفر الاحتياجات الضرورية للموقوفين بسجن إدارة المباحث مثل الغذاء والمياه والغاز»، وعزت ذلك إلى نفاد الكمية، إضافة إلى أن «عدد الموقوفين كبير جداً يفوق الطاقة الاستيعابية للسجن». وحذرت الوثيقة من «حدوث فوضى داخل السجن» الذي يضم مئات السجناء المعتقلين منذ فترات طويلة في إجراءات تعسفية بعيدة عن القضاء.

     
 

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