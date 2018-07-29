بسام عبد السميع (أبوظبي)

اتسع نطاق المستفيدين من رخصة «تاجر أبوظبي» المعفاة من مقر مادي للمنشأة لمدة عامين عبر«الباقة الذهبية» التي تم إطلاقها أمس، لتشمل المواطنين والخليجيين والمقيمين، مع زيادة الأنشطة الاقتصادية التي تغطيها رخصة «تاجر أبوظبي»، لتصل إلى أكثر من 1057 نشاطاً اقتصادياً، ويتم إصدارها إلكترونياً عبر نظام الدخول الذكي «ADBC» لموقع الدائرة الإلكتروني بخطوتين، هما إدخال البيانات وإجراء عملية الدفع بعد المراجعة والتدقيق، وتستغرق مدة إصدار الرخصة 15 دقيقة، بحسب دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي. وقال مصدر مختص في اقتصادية أبوظبي لـ«الاتحاد»: «ستقوم الدائرة خلال الفترة المقبلة بالترويج للمبادرة داخل الجامعات، ومتابعة الأنشطة وفي حال وجود طلبات لأنشطة إضافية سيتم البت فيها، وتشمل الرسوم الحالية قيمة الترخيص وعضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، كما توفر الباقة الذهبية لتاجر أبوظبي، التجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى ترخيص، والمطلوب إضافتها في النشاط عند التقدم لإصدار الرخصة».

7 مجالات

وأضاف: تشمل «تاجر أبوظبي» سبعة مجالات رئيسة، وهي: الأعمال والمقاولات، والتجارة، والخدمات والتشغيل، والأسر المنتجة، والبيع والإصلاح، والنقل والإدارة، والاستشارات والتصميم، لافتة إلى أن 91% من تراخيص الدائرة تصدر بصورة فورية، ومنها «تاجر أبوظبي».

وتستغرق مدة إصدار الرخصة من خلال الدخول الذكي «التعريف الشخصي بالهوية» على www.ded.abudhabi.ae، وتشمل خطوات عدة، اختيار الاسم التجاري أو التلقائي، حيث توفر الدائرة آلافاً من الأسماء التجارية تلقائياً، ثم إدخال بيانات المستثمر والنشاط الاقتصادي، وتحديد الشكل القانوني، ودفع رسوم الاسم التجاري (الموافقة المبدئية)، ثم دفع رسوم الرخصة بعد الحصول على إشعار باستكمال الإجراء.