5 أساليب تنقي الجسم من السموم

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تخليص الجسم من السموم يشغل بال الكثيرين، ورغم أن الجسم قادر على طرحها إلا أن كثرة التعرض للمواد الضارة أخل بالنظام الحيوي، وجعل مهمة التخلص منها بحاجة إلى مساعدة خارجية تتمثل في سلوك الفرد نفسه.

وتقول الدكتورة ريم النعيمي، بكالوريوس طب وجراحة عامة، إن تنقية الجسم من السموم يتطلب إدخال بعض التغييرات على العادات الحياتية اليومية، وهذا يشمل الامتناع عن تناول بعض المواد المؤذية، وتنشيط فعاليات الجسم لمستوياتها المثالية، وإجراء تغييرات على الروتين اليومي كاتباع نظام غذائي معين لفترة محددة.

وعما يقصد بالسموم، تقول د. ريم، سفيرة الشرق الأوسط لبرنامج الصيام وتنقية الجسم، إنها تشمل مواد قد تكون سامة، أو تسبب ضرراً وتأثيراً سلبياً على الصحة ومنها: المعادن الثقيلة كالزئبق والمواد الكيمياوية، والمبيدات الحشرية، والملونات الغذائية، والمواد الحافظة، مشيرة إلى أن هذه المواد أصبحت منتشرة كثيراً في بسبب الحياة الصناعية والبعد عن الطبيعة. وتؤكد أنها من الأسباب الرئيسة لأمراض عدة بسبب تراكمها بالجسم وخاصة مشاكل الجهاز الهضمي، والمشاكل الجلدية والحساسية.

وتذكر أن الجسم مصمم بطريقة تمكنه من التخلص من السموم تلقائياً، لكن النسب العالية من السموم التي يتعرض لها الجسم تثقل كاهله، وتجعل من التنظيف الذاتي للسموم عملية غير مكتملة، ومن أهم الأعضاء التي تطرح السموم الكلى، والجلد، والرئة، والأمعاء الغليظة، والكبد، مؤكدة أن الجسم منظم بشكل دقيق جدا حيث إن هناك أدواراً مقسمة بين الأعضاء، وكل عضو يمارس دوره وفي وقت معين من اليوم، بحيث يضمن الجسم أن تكون تنقيته من السموم مستمرة على مدار اليوم، لذا من الضروري جداً توفير الظروف المناسبة لهذه الأعضاء الأساسية للقيام بوظائفها.