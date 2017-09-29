مجوهرات منتقاة من كنوز وكائنات البحار

الشارقة (الاتحاد)

تشكيلة ساحرة من القطع قدمتها مجوهرات «كريسيلّاس» للموسمين المقبلين، تعبر عن مواطن جمال في الحياة البحرية، آخذة من عمق المحيطات عناصر حيوية فريدة، لتعكسها عبر صياغات فنية مترفة مغلفة بالذهب ومرصعّة بالأحجار، بحيث تجمع أطيافا من سحر الطبيعة في قوالب عصرية تتحدى حدود الزمان والمكان.

وبمجموعتين منفردتين أولهما تدعى «أكوا»، والثانية «جمال الطبيعة»، ارتكزت مجوهرات مجوهرات «كريسيلّاس» على التوازن القائم بين ملامح الفن وسمات الابتكار، منفذة وفق أساليب تقنية حديثة للصياغة، مستلهمة من كائنات البحار وكنوزها من مرجان وأصداف ونجمات ولآلئ مصادر باعثة على التعلق بمشاعر الحب وشغف الحياة، وكأن البحر يعود من جديد ليلقي بتعاويذه الآسرة، مفجراً طاقات الفرح والجمال، لتتحوّل إلى نماذج مميّزة وأنيقة من المجوهرات، التي تلائم المرأة لتتّزين بها في كل المناسبات.

وتأسست العلامة التجارية بجهد الشقيقتين التركيتين يسيم، ومينه أرسلانبِك عام 2012، لتأتي تحقيقاً لحلمهما في رسم موضة مجوهرات معاصرة للنساء، تحمل سمات الثراء والترف، ولكن وفق مخرجات أكثر بساطة، وحداثة، بحيث تجمع في تشكيلاتها نفحات فنية من إبداع المصممة يسيم، لتكملها شقيقتها مينه بخطوط عصرية وهندسية مبتكرة، مشتركتين في حل واحد يحلق بهما في عالم التصميم.

وصمّمت هذه المجوهرات المميّزة من كريسيلّاس للنساء اللواتي يفضلن أسلوب الأناقة العصرية، وغير المتكلّفة، لتأتي احتفالاً بالذكريات السعيدة التي عاشتها المصمّمتان على ضفاف شواطئ بحر إيجة، وتعكس تعلقهما كطفلتين آنذاك بثيمة البحر والطبيعة وسر ديمومة الحياة، لتجسداها بعد سنوات بمنحوتات منمقّة من الذهب عيار 14 و18 قيراطا، مطعمّة بحبات من الألماس والأحجار الكريمة مع عروق اللآلئ والمرجان، بحيث تعكس مخلوقات بحرية مدهشة، تدعو إلى التفاؤل والخير والسلام.