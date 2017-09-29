غرف الأطفال.. بساطة تحفز على الإبداع

خولة علي (دبي)

قطع أثاث غرف الأطفال يجب أن تحمل معاني الفرح والبهجة والمتعة، وتحفز على الخيال والابتكار، كما يجب أن تحاكي شخصياتهم، وترسم لهم عالمهم وبيئتهم وتنطلق بخيالهم إلى محطات لا حدود لها، ولم تعد غرف الأطفال، مجرد مكان للنوم فقط وإنما مساحة مؤهلة لتلبي احتياجات الأطفال ورغباتهم في التعبير عن نشاطهم، وتحفيز دماغهم على الإنتاج والتفكير.

وقال خبراء في «بوتري بارن»، متخصصون في غرف الأطفال، إنه «بعيداً عن البهرجة والألوان القوية الصاخبة التي تزعج الطفل وتجعله في حالة فرط نشاط دائم، وتوتر وقلق اتخذنا خط تصاميم قادر على تحفيز الطفل بطريقة هادئة، وسلسة، من خلال انتقاء قطع عناصر الديكور الداخلي لغرف الأطفال المصممة بطريقة ناعمة وبسيطة، ومدعمة ببعض الأفكار التي تحفز ذهن الطفل على التفكير، والولوج عبر بوابة الخيال بطريقة ممتعة».

وجاءت هذه التصاميم كلاسيكية الطابع، عصرية الفكرة، بما تحتويه من ألوان واتجاهات تنسج علاقة وطيدة بين الطفل وبعض التفاصيل البسيطة في غرفته، والتي تحفز لديه الانطلاق إلى عالم الإبداع، بعيداً عن الملل الذي قد تحدثه بعض الغرف الخاوية من العناصر المحفزة على التفكير، ورسم التخيلات الإيجابية في ذهن الطفل.

وأوضحوا أنه يمكن اعتماد عناصر تجعل الطفل أكثر قدرة على الاستمتاع بغرفته والمكوث بها فترات طويلة من دون أن يداهمه الضجر، بدءاً من الألوان الهادئة كألوان الباستيل أو حتى البيضاء الصافية، حتى تحفز ذهن الطفل على رسم الأفكار بحرية أكثر، على مساحة مهيئة له من دون قيود، مؤكدين أن اللوحة البيضاء تجعل الطفل يبتكر عناصر وأفكاراً متجددة ومختلفة، تعبر عن شخصية الطفل والرسالة التي يرغب في التعبير عنها، من دون عوامل توجه مساره، ما يغرس فيه روح الثقة والقيادة والجرأة في التعبير عن أفكاره.

ويمكن، وفقهم، بناء بعض الملامح الجمالية من خلال انتقاء اكسسوارات محببة للطفل، والتنوع فيها بعيداً عن الاعتماد على عنصر واحد وبناء الفكرة عليه، ما يحد خيال الطفل.

حيز تعبير

ينصح خبراء في «بوتري بارن»، متخصصون في غرف الأطفال، بإيجاد حيز في غرفته، يمكن أن يطلق عليها الورشة لتكون مكاناً يسمح للطفل بالتعبير عن مشاعره بحرية، من خلال الرسم، أو تركيب وفك بعض الأجهزة أو القطع للتعرف على أجزائها، مؤكدين أن عملية تصميم غرف الأطفال ليست بسيطة، بل تحتاج إلى فهم طبيعة الطفل والعمل على مجاراة اهتماماته.