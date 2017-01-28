استقالة وزير العمل بحكومة الوفاق

طرابلس (د ب أ)

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني الليبية، علي قلمة التباوي، استقالته من منصبه، خلال مداخلة هاتفية بمحطة تلفزيونية، مشيراً إلى ما وصفه بإخفاق و«فشل» المجلس الرئاسي. وفي مداخلته مع قناة «218 تي في» الليبية الخاصة التي تبث من الأردن،، قال قلمة إن «إخفاق المجلس الرئاسي، بإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وفشله في توفير الأمن، وأدنى متطلبات المعيشة للشعب الليبي» هي عوامل دفعته إلى تقديم استقالته من حكومة الوفاق الوطني.

وذكر أن مقر وزارة العمل تم اقتحامه أكثر من مرة، وقام المسلحون بخطف أكثر من موظف، موضحاً أنه حاول مخاطبة وزارة الداخلية والمجلس الرئاسي «ولكن لا حياة لمن تنادي»، حسب تعبيره. واعتبر الوزير المستقيل أن الخلافات داخل المجلس الرئاسي الذي يرأسه فايز السراج، «تعصف به، كما أنه خاضع لسيطرة طرف معين (لم يسمه)، وأخفق في مهامه».

وعن أسباب الاستقالة أيضا قال قلمة، إن «طرابلس باتت مدينة مختطفة»، لافتاً إلى أن «المليشيات والجماعات الإرهابية تمارس أبشع أنواع الظلم والتعذيب والخطف والقتل خارج إطار القانون في أكثر من مكان».