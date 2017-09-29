فريق مواطنات ينشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية

هناء الحمادي (دبي)

تبنت 30 فتاة مواطنة هواية ركوب الدراجات الهوائية، بتشكيل فريق «uaecyclinggirls»، في إطار سعيهن لنشر ثقافة استخدامها كأسلوب حياة يومي، وتحفيز الناس على ممارسة الرياضة، نظراً لأهميتها في زيادة القوة العضلية والمرونة وخفض مستوى الدهون في الجسم، وتقوية العظام ومنع أمراض السمنة، فضلاً عن دورها في الحد من الانبعاثات الضارة التي تخلفها السيارات.

ولادة الفكرة

التعلق بهذه الهواية لم يكن وليد اللحظة فمنذ سنوات كانت رياضة ركوب الدراجات من الهوايات المفضلة لدى أسماء الجناحي، الحائزة شهادة هندسة الكمبيوتر من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة وقائدة فريق بنات الإمارات للدراجات الهوائية. إلى ذلك، تقول «خطرت فكرة إنشاء فريق نسائي يمارس هواية ركوب الدراجات ببالي أنا وزميلتي روضة العوضي، من باب نشر ثقافة ركوب الدراجات». وتتابع «انطلق فريق بنات الإمارات للدراجات الهوائية عام 2015 وضم 30 فتاة مواطنة، إلى جانب 5 من جنسيات مختلفة، وكانت الانطلاقة من نادي القدرة في دبي، والذي يحظى بشعبية كبيرة لأنه يوفر كل التجهيزات التي تجعله الأفضل في هذا المجال، حيث يوفر غرفاً لتبديل الملابس، ومقهى ومتجراً لتأجير الدراجات الهوائية، فضلا عن أنه مجهز بمسارين أحدهما يبلغ طوله 18 كم، وهو يسير بمحاذاة الجزء الشمالي من طريق القدرة، أما الآخر فطوله 50 كم ويمر عبر الكثبان الرملية ومنتجع باب الشمس».

مبادرة مجتمعية