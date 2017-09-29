«أجمل فتاة في العالم» على طريق النضوج

أبوظبي (الاتحاد)

ظهرت عارضة الأزياء الفرنسية الصغيرة ثيلان بلوندوا التي كانت توصف بـ«الطفلة الأكثر جمالاً في العالم»، على منصة أسبوع الموضة، مؤخراً، بعد أن كانت تكتفي بالجلوس بين الحضور.

ووفق موقع «dailymail»، استطاعت الفتاة، البالغة من العمر 16 عاماً، أن تشارك في العرض الذي أقامته دار «دولتشي آند غابانا» لمجموعة ربيع 2018 في أسبوع الموضة بميلانو.

ورغم أنها تعد قصيرة نوعاً ما على المهنة الشهيرة بطويلات القامة، اتخذت المراهقة موقعها بشكل مناسب تماماً أثناء العرض بين العارضات على المنصة، وتبخترت بثوب أبيض بنصف كُم مزين بأشكال الزهور الحمراء والوردية والقلوب.

ويبدو أن ثيلان تحاول أن تثبت أنها نضجت ولم تعد تلك الطفلة الصغيرة الجميلة التي تحتل العناوين، إذ إنها حالياً سفيرة العلامة التجارية «لوريال»، كما تم اختيارها كالوجه الرسمي لعطر للمصممة الفرنسية لوليتا ليمبيكا.