الأعمال المنزلية صديقة الصحة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة حديثة عن أن الأعمال المنزلية مثل تنظيف الأرض والأثاث والمطبخ مفيدة للصحة. وأظهر تقرير من جامعة «ماكماستر» الكندية أن القيام بالأعمال المنزلية التي تتطلب مجهوداً بدنياً خمس مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة، يخفض أمراض القلب بنسبة 20 في المائة.

وأضاف التقرير أنه كلما زادت فترة النشاط كلما كان ذلك أفضل، إذ أنه إذا مارس الشخص نشاطاً جسدياً لمدة 750 دقيقة في الأسبوع، فإنه يخفض فرصه في الوفاة المبكرة بنحو 40 في المائة.

ووفق موقع «dailymail»، تتبع الباحثون 130 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عاماً، ومن 17 بلداً مختلفاً، لمدة سبع سنوات، مع الأخذ في الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ونمط الحياة والتاريخ الطبي، والتاريخ العائلي لأمراض القلب والأوعية الدموية والوزن والطول قياسات الخصر والورك وضغط الدم.

ويأمل الباحثون أن يشجع تقريرهم الناس على الحركة حتى لو لم يكن لديهم إمكانية الدخول إلى صالة الألعاب الرياضية.