إخلاء جزيرة كاملة بسبب ثوران بركان

أمرت جمهورية فانواتو، اليوم الخميس، بإخلاء كامل لجزيرة «أمباي» في جنوب المحيط الهادئ في ظل احتمال أن يثور بركان.



وبدأ الرماد والغاز البركاني ينبعث من البركان، واسمه «مونارو فوي»، في الأسبوع الماضي مما أثار مخاوف من ثوران وشيك وأجبر فانواتو على نقل أكثر من نصف سكان جزيرة «أمباي» إلى ملاجئ طارئة على الجزيرة.

ولم يتزايد النشاط البركاني في السنوات القليلة الماضية لكن حكومة فانواتو أمرت بإجلاء جميع السكان وعددهم نحو عشرة آلاف من الجزر المجاورة وهي «مايوو» و«بنتيكوست» و«سانتو» وسط مخاوف من ثوران البركان ونقص إمدادات المياه.



