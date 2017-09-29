لأول مرة.. التقاط موجات جاذبية تحدث عنها آينشتاين قبل قرن

أ ف ب

تمكن المرصد الأوروبي «فيرغو»، الذي وضع في الخدمة حديثاً، من أن يلتقط للمرة الأولى موجات جاذبية، وهي الموجات التي تنبأ آينشتاين نظريًا بوجودها قبل مئة عام وأيّدتها اكتشافات علمية أخيرة.

وأعلن فريق دولي من العلماء الأربعاء أن «فيرغو» التقط هذه الموجات في عمليات مراقبة مشتركة مع مرصد أميركي مكوّن من جهازين.

وقال المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، في بيان، إن هذه الموجات تسبح في الكون منذ مليار و800 مليون سنة، وقد التقطها جهاز «ليغو» الموجود في ولاية لويزيانا الأميركية بتأخير قدره ثمانية أجزاء من الألف من الثانية عن الجهاز الثاني الموجود في ولاية واشنطن، وستة أجزاء من الثانية عن «فيرغو» الموجود في إيطاليا.

