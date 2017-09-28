محمد بن راشد ومحمد بن زايد: اعتمدنا آليات «مئوية الإمارات 2071»

أبوظبي (وام)

برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت أمس الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، واعتمد سموهما في ختامها آليات تحقيق «مئوية الإمارات 2071».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات أرست أسساً راسخة للعمل الحكومي تدعم توجهاتها ومسيرتها لتحقيق «مئوية الإمارات 2071»، والوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات.

وقال سموه: «بتوجيهات أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اعتمدنا آلية عمل لتحقيق مئوية الإمارات 2071، نريد أن نكون أفضل دولة، وأفضل حكومة في العالم، وهدفنا الأول بناء أفضل نظام تعليمي وأفضل اقتصاد، والوصول بمجتمعنا ليكون الأسعد عالمياً».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «الاجتماعات السنوية وضعت الأساس لأكبر منظومة عمل وطنية شاملة تعزز مسيرة الإمارات التنموية في القطاعات كافة».

وقال سموه، إن المبادرات والمشاريع التي أطلقناها في اجتماعات هذا العام، سنناقش نتائجها العام المقبل، لنقف على مسار جهود العمل المتواصلة لبناء إمارات المستقبل.وأضاف سموه: «نحن فخورون بفرق العمل الوطنية وكفاءتها التي ستساهم في صياغة خطط واستراتيجيات تنموية طويلة الأمد، وجميعنا مسؤولون عن تحقيق طموحنا الأكبر كي نكون الأفضل في كل شيء».