محمد بن راشد ومحمد بن زايد: اعتمدنا آليات «مئوية الإمارات 2071»

أبوظبي (وام)
برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت أمس الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، واعتمد سموهما في ختامها آليات تحقيق «مئوية الإمارات 2071».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات أرست أسساً راسخة للعمل الحكومي تدعم توجهاتها ومسيرتها لتحقيق «مئوية الإمارات 2071»، والوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات.
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وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «الاجتماعات السنوية وضعت الأساس لأكبر منظومة عمل وطنية شاملة تعزز مسيرة الإمارات التنموية في القطاعات كافة».
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